2022-2023 Eğitim öğretim yılı başında yardımcı kaynaklar öğrencilerin sıralarında olacak

Tüm kademe ve sınıf seviyesinde hazırlanan yardımcı kaynak destek paketini her ay öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunan Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarını da öğrencilerin sıralarına koymak için hazırlıklarını tamamladı.

Bakanlık öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amacıyla tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik her ay yardımcı kaynak paketi, yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden erişime açılıyor bununla birlikte ekim ayından itibaren basılı olarak da öğrencilere ulaştırıyor.

Şu ana kadar 36 milyonun üzerinde kaynağı basılı olarak öğrencilere ulaştıran Bakanlık, eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde gelecek eğitim öğretim yılının başında öğrencilerin sıralarına yardımcı kaynakları hazır bulundurmak için çalışmalarını tamamladı. Bakanlık eylül ayında 100 milyon yardımcı kaynak kitabı öğrenciler için illere gönderecek ve kitaplar ders yılı başında öğrencilerin sıralarında olacak. Gönderilecek yardımcı kaynaklar, tüm eğitim kademeleri için hazırlanan 85 yardımcı kaynak ve 7 öğretmen kılavuzundan oluşuyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yardımcı kaynaklarla ilgili yapılan çalışmadan ailelerin ve öğrencilerin çok memnun olduğunu, bu konuda olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Öğretmen, öğrenci ve velilerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydeden Özer, “Her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir yardımcı kaynak paketi paylaştık. Bu kaynakları ekim ayından itibaren basılı olarak da öğrencilerimize gönderiyoruz. Öğrencilerimizin ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra okula başladıkları ilk gün sıralarında yardımcı kaynakları da bulmaları için tüm çalışmalarımızı da tamamladık. İnşallah gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm öğrencilerimiz okula başlamalarının heyecanını yaşadıkları ilk gün yardımcı kaynaklarını da sıralarında bulacaklar. Bu süreç başarılı bir şekilde ilerliyor. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek ve sınav sürecindeki öğrencilerimizi desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.