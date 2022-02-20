2021 YÖK Raporu, Anadolu Üniversitesi’nin başarısını tescilledi

Anadolu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2021’deki beş farklı başlıkta ilk üçte yer alma başarısı gösterdi.

Türkiye’deki üniversitelerin 2021 yılında göstermiş oldukları performansların değerlendirildiği YÖK tarafından hazırlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2021”de pek çok alanda başarı gösteren üniversiteler sıralandı. Üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetleriyle bunlara bağlı çıktılarının incelendiği raporda Anadolu Üniversitesi, "Ar-Ge, Proje ve Yayın, Uluslararasılaşma, Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" kategorilerinde yer alan beş farklı başlıkta ilk üçte yer alma başarısı gösterdi.

“YÖK Raporu’nda Anadolu Üniversitesi’nin köklü geçmişi ve kalitesi fark oluşturdu”

Anadolu Üniversitesi, YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020’de olduğu gibi 2021 değerlendirme raporunda da akademik bilgi birikimini, alanında ilk olan pek çok hizmet ve anlayışın getirdiği tecrübe ve kalitesini YÖK nezdinde de bir kez daha tescil etmiş oldu. Rapora göre Anadolu Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonunun bir parçası olarak sunduğu nitelikli yükseköğretim hizmetleriyle “Yabancı uyruklu öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” başlığında birinci oldu. Rekabetçi ve gelişim odaklı eğitim anlayışının bir parçası olarak kazanılan başarılar ise Anadolu Üniversitesi’ni “Alınan ödül ve nişan sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” başlığında birinciliğe taşıdı. Anadolu Üniversitesi “Merkezi bütçe dışı gelir oranının en yüksek olduğu devlet üniversiteleri” başlığında da birinci oldu.

“Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorisi altında belirlenen “Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısının yüksek olduğu üniversiteler” başlığında ikinci olma başarısını gösteren Anadolu Üniversitesi, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın” kategorisinde değerlendirilen “Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranının en yüksek olduğu üniversiteler” başlığında ise üçüncü olarak 2020 yılında da olduğu gibi YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nda beş farklı başlıkta ilk beş üniversite arasında yer alma başarısı gösterdi.

“Birçok alanda önemli başarılar ortaya koyduğumuz bir yıl oldu”

Rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "2021 yılı da 2020 yılında olduğu gibi akademik kadromuzun özverili çalışmaları ile birçok alanda önemli başarılar ortaya koyduğumuz bir yıl oldu. Üniversitemizi başarı sıralamalarında daha üst sıralara taşımak için tüm kadrolarımızla birlikte titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bu vesileyle ortaya koyduğumuz başarıya katkı sunan tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.