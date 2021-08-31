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2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!

2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Eğitim 31.08.2021, 09:07
2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!

2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! | YKS tercih sonuçları son dakika... Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.Sonuçlara, ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

2021 YKS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri şu tarihlerde yapılacak.

Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021 Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021  

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: “Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021 Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021”

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