2021 YKS SONUÇLARINA GÖRE DERECEYE GİRENLERİN TERCİHİ İTÜ OLD

2021 yılında İTÜ’yü kazanan öğrencilerin yüzde 42’sinin ilk üç tercihine İTÜ’yü yazdıkları dikkat çekiyor. Bu sene İTÜ’de okumaya hak kazanan öğrenci sayısı ise 3 bin 892… İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “İTÜ’de en çok tercih edilen ilk beş bölüm; Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümleri oldu” yorumunda bulundu.

2021 YKS tercih döneminde, ‘İTÜ ile Farkını Ortaya Koy’ mottosuna yatırım yaparak önemli bir başarıya ulaştıklarını belirten İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “İTÜ; 14 fakültede, 86’sı lisans ve 13’ü Uluslararası Ortak Lisans programı olmak üzere toplam 99 lisans programını bünyesinde bulunduruyor. İstihdamı en yüksek üç bölüm ise yüzde 87,18 ile matematik mühendisliği, yüzde 80,82 ile bilgisayar mühendisliği ve yüzde 79,34 ile elektronik ve haberleşme mühendisliği... İstihdam oranı en yüksek olan fakülte ise yüzde 79,75 ile Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi... 2021 YKS sonuçlarına göre sayısal puan türünde Türkiye birincisi ve üçüncüsü; İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü tercih etti. İlk 100’den 5, ilk 1000’den 48, ilk 2000’den 139 ve ilk 3000’den 231 öğrenci İTÜ’lü oldu” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZE FARKLI BİR GELECEK İNŞA EDİYORUZ”

İTÜ’nün bugüne kadar Süleyman Demirel, Şarık Tara, Turgut Özal, Şekib Avdagiç, Nail Olpak, Zeynep Bodur Okyay, Erol Bilecik, İsmail Gülle gibi iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerini mezun ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Koyuncu şu açıklamada bulundu: “İTÜ, Türkiye’nin en fazla akreditasyona sahip üniversitesi... ABET, NAAB, IMO, IFLA gibi akreditasyonlar, İTÜ’de alınacak eğitimin uluslararası bir düzeyde olduğunu kanıtlıyor. Öğrencilerimize dünya standartlarında bir eğitim vizyonu ve akademik altyapıyla hizmet veriyoruz. İstanbul’da Ayazağa, Taşkışla, Maçka, Tuzla ve Gümüşsuyu’nda faaliyet gösteren yeşil kampüslerimiz, 250 bin kişinin üzerindeki mezun ordumuz, laboratuvar ve Ar-Ge merkezlerimiz, Çift Anadal Programı (ÇAP), yandal, yurt, burs ve sosyal-kültürel olanaklarımızla fark yaratıyoruz. Türk iş dünyasına yönelik işbirlikleri, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ortalaması 3.00’ın üzerindeki başarılı öğrencilerin katılabileceği, lisans ve yüksek lisans sürecini bir arada yürütmeye olanak tanıyan Master[Bee] programımızın yanı sıra girişimcilik ve staj imkânlarıyla öğrencilerimize farklı bir gelecek inşa ediyoruz. İTÜ’yü tercih eden öğrencilerin bireysel ve akademik başarıları, iş dünyası ile gerçekleştirilen işbirlikleri ile inovatif bir boyuta taşınıyor.”

“İNTERAKTİF BİR İLETİŞİM STRATEJİSİYLE YOL ALINDI”

Tercih döneminde son derece interaktif bir iletişim stratejisi izlediklerini ve lisans sürecinde İTÜ’yü tercih edecek öğrencilerin, eğitim hayatlarında nasıl bir değişim yaratacaklarını birebir aktardıklarını ifade eden Koyuncu; “Tercih dönemi öncesinde 2 binin üzerinde öğrenci, tanıtım ofisimizle görüşerek bilgi alırken; binlerce öğrenci de kampüslerimizi gezerek İTÜ’yü gözlemleme şansına sahip oldu. Şehir dışında olan öğrenci adaylarından bin 164’ü Zoom üzerinden öğrenci bölüm tanıtımlarına katıldı. Bu dönemde çok yoğun bir iletişim çalışması yürüttük. İTÜ mezunu 28 isimle röportaj yaptık, 37 adet bölüm tanıtım videosu hazırladık. ‘Tercihim İTÜ’ başlığı altında 17’si canlı olmak üzere 19 yayın gerçekleştirdik ve 162 bin izlenme rakamına ulaştık” yorumunda bulundu.

“İTÜ’NÜN TERCİH EDİLMESİNDE ULUSAL VE GLOBAL BAŞARILAR ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR”

250’nci yılına emin adımlarla ilerleyen İTÜ’nün bu başarısında sadece ulusal değil, global arenadaki başarılarının da önemli bir rol oynadığını vurgulayan Prof. Dr. İsmail Koyuncu, sözlerine şöyle devam etti: “GreenMetric (Yeşil Ölçüm), US News & World Report, QS 2021 alan bazlı sıralama, University Ranking By Academic Performance (URAP) gibi uluslararası değerlendirmeler sonucunda, Türkiye’deki üniversiteler arasında lider konumda bulunan İTÜ’nün eğitim vizyonu, global arenada da dikkat çekiyor. Çevre odaklı çalışmalarıyla öne çıkan İTÜ’nün Yeşil Kampüs projesi ise 2020 yılında toplam 912 üniversitenin bulunduğu listede 71’inci sırada yer aldı. İTÜ böylece Avrupa’nın en yeşil 37’nci kampüsü oldu. İTÜ, Amerika Birleşik Devletleri’nin önemli yayınlarından, US News & World Report’un hazırladığı ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri’ sıralamasında ise mühendislik, kimya, inşaat mühendisliği, çevre/ekoloji ve yer bilimleri alanlarında Türkiye birincisi, genel sıralamada ise üçüncü sırada yer aldı. İTÜ’nün bir diğer önemli başarısı ise QS 2021 alan bazlı sıralamada toplam 10 alanda, Türkiye’de 1’inci sırada yer almış olması...”

GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNE YATIRIM YAPILIYOR

İTÜ’nün fark yarattığı en önemli konulardan biri de girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak… “Öğrencilerin yaratıcı ve teknolojiye dayalı iş modelleri geliştirebilmelerine yönelik önemli projelere imza atıyor, girişimcilik ve inovasyon odaklı konularda global bilinirliği olan bir merkez olma yolunda ilerliyoruz” diyen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu; İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nin ise dünyanın en iyi beş kuluçka merkezi arasında yer aldığını belirtti. Fikrini ticari faaliyete dönüştürebileceğine inanan girişimcilere açık ofis, mini MBA/girişimcilik eğitimi, teknik altyapı desteği, laboratuvar kullanımı gibi farklı imkânlar sunulduğunun altını çizen Koyuncu, “Üniversite ve sanayi işbirliğine verilebilecek en başarılı örneklerden biri de İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi… İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, İTÜ’de gerçekleştirilen akademik projeleri sanayi ile buluşturan bir köprü niteliği taşıyor” dedi.

İTÜ BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİBİNİ BULACAK

2021-2022 Öğretim Yılı İTÜ Başarı Ödülleri kapsamında, 2021 YKS sonuçlarında Temel Yeterlilik Testi (TYT) sayısal puan türünde, yerleştikleri bölümün puanı esas alınarak belirlenen derecelere giren ve İTÜ lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, hazırlık dönemini de kapsayacak şekilde, 5 yıl süreyle ‘İTÜ Başarı Ödülü’ verilecek. 12 ay boyunca Türkiye genelinde ilk 100’e giren öğrenciler 5 bin TL, 101-500 sıralamasındaki öğrenciler 4 bin TL, 501-1000 sıralamasında yer alan öğrenciler ise 3 bin TL başarı bursunun sahibi olacak. İTÜ Başarı Ödülü dışında öğrencilere ihtiyaç bursu, yemek bursu, sporcu bursu ve yurt bursu da veriliyor.