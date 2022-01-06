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2021 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Son dakika haberi: ÖSYM Başkanı Aygün, KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Eğitim 06.01.2022, 14:05
22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.
ÖSYM Başkanı Aygün: "22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."