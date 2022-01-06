2021 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

ÖSYM Başkanı Aygün: "22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."