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2021-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021 Akademik ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2021-ALES/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Eğitim 25.05.2021, 16:28
2021-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021 Akademik ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2021-ALES/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı tarafından 2 Mayıs’ta uygulanan 2021 ALES’e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, adayların, sınav sonuçlarına 25 Mayıs saat 15.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekleri bildirildi.
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