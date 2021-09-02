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2021-2022 Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? Ara tatil kaç gün olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimini açıkladı.

Eğitim 02.09.2021, 13:33 02.09.2021, 13:50
2021-2022 Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? Ara tatil kaç gün olacak?

İlk ders zili 6 Eylül'de çalacak. 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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