20. Milli Eğitim Şurası’na fikri katılım için paydaşlara ek süre verildi

Milli Eğitim Bakanlığının "en yüksek danışma kurulu" olarak tanımlanan ve 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanacak olan Milli Eğitim Şurası’nın gündem konularıyla ilgili görüşleri almak için talep üzerine eğitim paydaşlarına ek süre verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, paydaşlardan gelen talep üzerine 22 Eylül’de başlayan ve 10 Ekim’de sona eren gündem konularıyla ilgili tespit, öneri, talep ve görüşlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderim süresine ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre eğitim paydaşlarının 10 Ekim’den sonra gelen taleplerinin kabul edilmesinin yanı sıra yeni görüşte bulunmak isteyenler, bugünden itibaren 29 Ekim’e kadar sura.meb.gov.tr adresine görüşlerini iletebilecek.

"Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek" için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip tavsiye kararları alan Milli Eğitim Şurası, 1-3 Aralık tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında geniş bir katılımla toplanacak. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 20. Milli Eğitim Şurası çalışmaları kapsamında “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ana teması altında “Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” olarak belirlenen gündem konuları “sura.meb.gov.tr” web adresi üzerinden yayımlanarak paydaşların görüşlerine sunuldu. Şuraya ilişkin gündem konularının belirlenip paydaşların görüşlerine sunulmasının ardından bugüne kadar 28 bin 188 bireysel ve kurumsal görüş alındı.