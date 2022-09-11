20. Milli Eğitim Şurası Tavsiye Kararları 3’üncü Raporu yayınlandı

20. Milli Eğitim Şurası sonrasında atılan adımlar ile tavsiye kararları arasındaki ilişkiyi değerlendiren üçüncü rapor yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meb.gov.tr adresinde erişime açılan rapora göre, konulan hedeflere yaklaşıldığını kaydetti.

1-3 Aralık 2021 tarihlerinde toplanan 20. Milli Eğitim Şurası’nda "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" temaları ele alınmış Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlığındaki Genel Kurula getirilen 124 maddenin 107’si oy birliği, 17’si ise oy çokluğu ile kabul edilmişti. Genel Kurula gelen 4 önerinin ise 2’si oy çokluğu, 2’si oy birliği ile kabul edilmişti. Böylece büyük bir çoğunluğu oy birliği ile kabul edilen 128 tavsiye kararı ortaya çıkmıştı.

Güncel Eğitim Politikaları ve 20. Milli Eğitim Şurası Tavsiye Kararları üçüncü raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede kararlara ilişkin süreci yakından takip ettiğine vurgu yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şura sonrasında üç aylık periyotlarda değerlendirme raporları hazırlandığını hatırlattı. Özer, “Üçüncü raporun ortaya koyduğu temel sonuç, Bakanlığın uyguladığı güncel politikalar ile tavsiye kararları arasındaki ilişkinin zaman içinde güçlenmesi oldu. Mart ayında yayımlanan ilk raporda, Bakanlık olarak attığımız adımlar ile ilişkilendiren tavsiye kararı sayısı 57 iken Haziran ayında bu sayı 62’ye, eylül ayında ise 68’e çıktı. Bununla birlikte daha önceki dönemlerde ilişki kurulan tavsiye kararlarına dair atılan adımlarda da derinlik sağlandı. Tutarlılığın en yüksek olduğu tema ‘Temel eğitimde fırsat eşitliği’ diğer temalarda da bakanlığın adımları ve tavsiye kararları arasında uyumun arttığı gözlendi” dedi. Özer, raporda Bakanlık politikalarının, eğitim paydaşlarının görüşlerini daha fazla yansıttığına dikkat çekildiğini söyledi.

Raporda, bir yandan atılan adımlarla tavsiye kararları arasındaki bağ değerlendirilirken bir yandan Bakanlığın ana politika alanlarında aldığı mesafenin ortaya konulduğunu dile getiren Bakan Özer, “Okul öncesinde hedeflenen okullaşma oranlarına ulaşmak için gereken yatırımlar, okullar arasındaki imkan farklarının azaltılması için sürdürülen projeler, öğretmen eğitiminde getirilen yeni yaklaşımın sonuçları ve mesleki eğitimde sürdürülen paradigma değişiminin güncel çıktıları sunuldu. Ortaya konulan sonuçlar, 2022 yılının sonuna doğru kütüphanelerdeki kitap sayılarına, ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’nde hedeflenen desteklere, okul öncesinde hedeflenen anaokulu ve ana sınıfı sayılarına önemli ölçüde yaklaşıldığını gösterdi” diye konuştu.