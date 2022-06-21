20. Milli Eğitim Şura kararlarının uygulanmasına yönelik ikinci rapor yayımlandı

20. Milli Eğitim Şurası’nda alınan tavsiye kararlarının uygulanan eğitim politikalarıyla hayata geçirilmesine yönelik ikinci rapor yayımlandı. Rapor, "meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

1-3 Aralık 2021 tarihlerinde toplanan 20. Milli Eğitim Şurası’nda "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" temaları ele alınmış, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlık ettiği Genel Kurul’a getirilen 124 maddenin 107’si oy birliği, 17’si ise oy çokluğu ile kabul edilmişti. Genel Kurul’a gelen 4 önerinin ise 2’si oy çokluğu, 2’si oy birliği ile kabul edilmişti. Böylece büyük bir çoğunluğu oy birliği ile kabul edilen 128 tavsiye kararı ortaya çıkmıştı.

Şura kararlarına yönelik uygulamaların takip edileceği sözünü verdiğini hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Yedi yıl aradan sonra topladığımız 20. Milli Eğitim Şurası’nda ortaya çıkan görüş birliği çok önemliydi. Şura kararlarının takipçisi olacağımızı belirtmiştim. Hesap verebilirlik ilkemiz kapsamında geldiğimiz noktayı periyodik olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu çalışmalar, sıklıkla tartışma konusu olan şura kararlarının uygulanmasına dair önemli bir takip mekanizması olarak iş görüyor. İlk raporu, 6 Mart 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaştık. Bu raporda hem Bakanlık tarafından attığımız adımları detaylı bir şekilde açıklamış ve bu adımların şura tavsiye kararları ile tutarlılığını incelemiştik. 3 Aralık 2021 ile 3 Mart 2022 arasındaki üç aylık döneme odaklanan çalışmada attığımız adımların 57 farklı tavsiye kararı ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştu. Bu adımların temel eğitimde fırsat eşitliğinde yoğunlaştığı ancak her üç temaya yaygınlaştığı belirtilmişti” diye konuştu.

Bugün açıklanan ikinci çalışmada ise 3 Mart ile 3 Haziran 2022 arasındaki ikinci üç aylık dönemde izlenen politikaların şura tavsiye kararları ile uyumunun değerlendirdiğini belirten Bakan Mahmut Özer şunları kaydetti:

“Öne çıkan ilk sonuç, ilk üç aylık dönemde atılan ve tavsiye kararlarıyla ilişkili adımların sonuçlarının daha görünür hale gelmesiydi. İlk üç ayda atılan adımların sağladığı somut sonuçlarda önemli iyileşmeler görüldü. Bu aynı zamanda ilk üç ayda başlatılan çalışmaların ikinci üç ayda daha da derinleştiği, Türkiye sathına daha fazla yayıldığı ve sahada karşılık gördüğünü gösterdi. Diğer taraftan uyumlu adımların atıldığı tavsiye kararı sayısı da 57’den 62’ye çıktı. Böylece ikinci üç aylık dönemde atılan adımların tavsiye kararlarının ortaya koyduğu mutabakat zemini ile uyumu arttı. MEB’in politika adımları ile tavsiye kararları arasındaki uyumun zamanla artması, eğitim politikalarında ortak görüşlerin dikkate alındığını gösterdi. Çalışmayı benzer periyotlarla sürdürerek kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.”