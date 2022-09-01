20 bin yeni öğretmen ataması yapıldı, işte sonuçlar

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, 1-13 Ağustos tarihlerinde tamamlanan atama tercihleri sonrasında gündeme gelmişti. Binlerce öğretmen adayının beklediği öğretmen ataması tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI e-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan açıklamalar sonrasında 20 bin öğretmen ataması tamamlandı. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMENLERE: BIRAKIN ARTIK BOYKOTU MOYKOTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 bin öğretmenin ataması için Beştepe'de düzenlenen programda konuştu. Erdoğan, atama bekleyen öğretmenlere hitaben, "Sizlerin de katılımıyla öğretmen sayımızı 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. 750 bin öğretmeni biz atadık" dedi.

Öğretmen atama programında konuşan Erdoğan, öğretmenlere "Bırakın artık boykotu moykotu, nedir bunlar?" dedi.

Boykot çağrılarının art niyetli olduğunu belirten Erdoğan "Tek umutlarını ülkemizde karabulutların çoğalmasına bağlayanlar bu müspet adımları içine sindiremiyorlar. Böyle meseleyi istismar edenlerden hicap duruyorum. Türkiye için hiçbir projeleri olmayanların boykot çağrısı tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık boykotu nedir bunlar? Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil. Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değil. Öğretmenlerimizin fitne teşebbüslerine prim vermeyeceklerini biliyorum." dedi.



ATAMA SONUÇLARI SMS YOLUYLA BİLDİRİLECEK

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.

Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

İl millî eğitim müdürlükleri, illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemini ivedilikle başlatacaktır.

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99 BRANŞTA TOPLAM 19 BİN 969 ÖĞRETMEN ATANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntılar geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Buna göre; 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.



En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Beştepe'deki öğretmen atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları öncesinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Öğretmen sayımızı toplamda yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. 2002 yılında bu sayı 5360 bin civarındaydı. Görev yapan öğretmenlerimizin 750 bini bizim dönemimizde atanmıştır. Okullarımızdaki altyapı ve öğretmen eksikliğinden dolayı derslerin çoğu boş geçiyordu. Evlatlarımız kalabalık sınıflarda eğitim görüyordu.

Sınıfların 60-70-80 kişi olduğı dönemler oldu, böyle okuduk. Anadolu'da 100 kişiye kadar çıktı. Farklı sınıfların aynı derslikte olduğu bu tabloya biz son verdik. Türkiye olarak öğretmen sayısında OECD ortalamasını yakaladık. Eğitim bütçemizi 10,3 milyar liradan 304 milyar liraya çıkartarak derslik sayımızı da 613 bine yükselttik."