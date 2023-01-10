187 bin öğrenci ‘Uğurlu’ olmak için sınava başvurdu

2023-2024 eğitim öğretim döneminde Uğur Okullarında burs olanağı sağlayacak ’Uğur Kabul Sınavı’na 187 binin üzerinde öğrenci katılım gösterdi.

Öğrencilerin akademik başarı düzeylerini ölçmelerine imkan tanıyan Uğur Kabul Sınavı bu yıl sınav sonuçlarına bağlı olarak öğrencilerin geliştirilebilir alanlarını görmelerini sağlayacak Sınav Becerileri Karnesi projesini de hayata geçirerek bir ilke imza attı.

Yarım asrı aşkın deneyim ve başarı geleneği ile öğrencilerini geleceğe hazırlayan Uğur Okullarının her yıl düzenlediği Uğur Kabul Sınavı (UKS) 7-8 Ocak’ta Türkiye’nin 55 ilinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Öğrencilerin gelecek eğitim öğretim yılında Uğur Okullarında burslu okuyabilmesine olanak tanıyacak ’Uğur Kabul Sınavı’na 187 bin 364 öğrenci katıldı. Uğur Kabul Sınavı, Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlarken sınav sonuçları ile birlikte verilecek Sınav Becerileri Karnesi ile bilgiyi kullanma becerisi, strateji becerisi, okuduğunu anlama becerisi, grafik yorumlama becerisi, planlama becerisi, disiplinler arası etkileşim kurma becerisi, farklı yorumlama ve düşünme becerisi alanlarında öğrencilerin sınav performansını artırmak için yapmaları gerekenlere dair bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Tüm kademelerde sınava gösterilen yoğun ilgiden mutluluk duyduklarını ifade eden Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, “55 yıllık deneyimin verdiği güçle bugün Türkiye’nin 55 ilinde 116 okulumuz ve 127 kurs merkezimizde eğitim serüvenimizi sürdürüyoruz. Uğur Kabul Sınavı’na Uğurlu öğrencilerimizin yanı sıra Türkiye genelindeki tüm öğrenciler katıldı. Sınavdan elde ettikleri sonuçlara göre öğrenciler, sınava girdikleri okulların, kontenjanı kapsamında yüzde 100’e varan oranlarda burslu okuma şansı elde edecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren okullarını bitirinceye kadar burslar geçerli olacak. Ayrıca sınava katıldığı okul ya da kurstan sınav sonuç karnesini alan tüm öğrenciler dijital eğitim platformu Metodbox ya da Uğur Dijital’e 2 ay süreyle ücretsiz erişim hakkı elde ediyor. Kaliteli eğitim almak isteyen öğrenciler, veliler ve idealist öğretmenlerin güvenilir limanı Uğur Okulları olarak sınava katılım gösteren her öğrencimize teşekkür ederiz."