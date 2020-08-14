16 üniversiteye rektör ataması... İsim isim atanan rektörlerin listesi...

Rektör atamaları listesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Karar, Resmi Gazete'nin 14 Ağustos tarihli sayısında yayımlandı.

Aralarında Çukurova, Gazi, Ankara, ODTÜ gibi üniversitelerin de bulunduğu toplam 16 üniversite, yeni rektörleri ile eğitim öğretim dönemine merhaba diyecek. İşte, 16 üniversiteye ataması gerçekleştirilen rektörler;



Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,



Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,

Prof. Dr. Necdet Ünüvar TBMM 23., 24., 25. ve 26. dönem AK Parti'den Adana milletvekiliydi.





Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,



Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,



Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,



Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,



Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,