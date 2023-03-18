13 ameliyat geçirdi, hasta yatağında okuma-yazma öğreniyor

Amasya’da yıllardır okula gidemeyen 63 yaşındaki Tenzile Öztürk, hasta yatağında okuma-yazma eğitimi alıyor. Geçirdiği 13 ameliyata rağmen eğitimden kopmak istemeyen azimli kadın için Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen görevlendirdi.

İlkokul 1. sınıf öğrencisiyken annesinin ölümü üzerine İstanbul’a taşınmalarıyla birlikte eğitimini sürdüremeyen Öztürk, evlendikten sonra yaşamını fırın işleten eşine yardım etmeye ve çocuklarını büyütmeye adadı. Eşinin vefatının ardından yıllar sonra memleketi Amasya’ya dönen 5 çocuk annesi Öztürk, çocukluk hayali olan eğitimine yeniden başlama kararıyla Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi’nin yolunu tuttu. Hevesle başladığı eğitimine artan sağlık problemleri de engel olamadı. Ayaklarından toplamda 13 operasyon geçirdi. Bacağına platin takıldı. Ağrılarıyla da baş etmeye çalıştığı bu süreçte eğitimini devam ettiremeyeceğini bildirince öğretmeninin ‘evine gelirim’ cevabıyla morali arttı. Derslerinin devamıyla okuma-yazmasını geliştirdi.

Evinde hasta yatağında süren dersini ziyaret eden Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ile mutluluğunu paylaşan Öztürk, “Adres bilemiyordum. Yanlış otobüslere biniyordum. Hastaneye bile çocuğumla gitmek zorunda kalıyordum. Çünkü doktor isimlerini okuyamıyordum. Şimdiyse kendi başıma her yere giderim” dedi.

Okuma-yazma bilmeyenlere devletin sunduğu imkanlardan faydalanma çağrısı yapan azimli kadını kutlayan Milli Eğitim Müdürü Türkmen de, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün ‘her zaman, her yerde, herkes için eğitim’ anlayışına güzel bir örnek oluşturduğunu söyledi. Ziyarette Milli Eğitim Şube Müdürü Hayriye Tüfekçi ve Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Özarslan da yer aldı.