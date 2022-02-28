banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pistler doldu taştı, otellerde yer kalmadı
Pistler doldu taştı, otellerde yer kalmadı
Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde
Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

125 genç itfaiyecinin gerçeği aratmayan hazırlık eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda göreve başlayan 125 itfaiye eri oryantasyon eğitimlerine başladı. İtfaiye amirleri yeni personele, sahada karşılaşacakları zorlu şartlar için eğitim veriyor.

Eğitim 28.02.2022, 12:15
125 genç itfaiyecinin gerçeği aratmayan hazırlık eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda göreve başlayan 125 itfaiye eri oryantasyon eğitimlerine başladı. İtfaiye amirleri yeni personele, sahada karşılaşacakları zorlu şartlar için eğitim veriyor.

Tarihin en büyük orman yangınının yaşandığı Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi itfaiye kadrosunu güçlendirmek amacıyla İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulu mezunu 125 itfaiye eri aldı. İtfaiye erleri görev öncesi oryantasyon eğitimine başladı. Başvuru yapan 625 kişiden 4 haftalık sınav sonucu seçilen 125 kişi, arama kurtarma çalışmaları, itfaiyecilik bilgileri, ekipman bilgileri, araç kullanımı başta olmak üzere 5 haftalık zorlu eğitime tabi tutuluyor.

“Ortalama müdahale süresi 9 dakika”

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2021 yılında 112 acil çağrı merkezi verilerine göre 13 bin 800 vakaya müdahale etti. Şehir merkezinde ortalama müdahale süresi 9 dakika olurken, ilçelerde ise bu süre 7 dakika olarak belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa, Avrupa’da müdahale süresinin 15 dakika civarında olduğunu belirterek, yeni alınan personelle, olaylara hem daha kısa sürede hem de daha etkili müdahale etmeyi amaçladıklarını söyledi.

“Oryantasyon eğitimi yapıyorlar”

İtfaiye teşkilatlarının olmazsa olmazlarından birinin insan gücü olduğunu açıklayan Kısa, “Biz de müdahale kapasitemizi arttırmak, insan kaynaklarımızı geliştirmek, olaylara daha hızlı ve daha etkin müdahale edebilmek için 125 yeni itfaiye eri alımını tamamladık. Bu hafta itibariyle 125 itfaiye erinin işbaşı ve oryantasyon eğitimlerine başladık. Yeni arkadaşlarımız, arama kurtarma çalışmaları, itfaiyecilik bilgileri, ekipman bilgileri, araç kullanımı başta olmak üzere karşılaşabilecekleri tüm görevlerle alakalı, 5 haftalık bir eğitime tabi tutulacaklar. Daha sonra operasyonlarımıza katılacaklar” dedi.

Çocukluk hayali itfaiyecilik

Çocukluğundan beri itfaiyeci olmak istediğini, oyuncaklarının birçoğunun itfaiye arabası olduğunu söyleyen 22 yaşındaki Ahmet Semih Toprak, “İnsanları kurtarmak benim için her zaman bir amaç oldu. Bu mesleğin önemini bilerek, itfaiyeci olmak istedim. Eğitimimi tamamlayıp göreve başlamayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği fakültesi ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü mezunu olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Merve Yiğit de sahada yaşayacakları zorlukların eğitimini aldıklarını ve göreve çıkmayı beklediklerini söyledi.

“Meslek sevgisi güç veriyor”

İtfaiye eri olmak için çok zorlu mülakat ve parkurlardan geçtiklerini söyleyen 22 yaşındaki Abdulkadir Arslan ise, “Elimden gelenin en iyisin yaptım ve bu şanlı görev bize nasip oldu. Eğitimlerimiz zorlu ama bu meslek vicdan işi, mesleğimi sevdiğim için bu benim gücüme güç katıyor” diye konuştu.

125 itfaiye eri 5 haftalık eğitimin ardından istasyonlara dağıtılacak ve göreve başlayacaklar.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18