125 genç itfaiyecinin gerçeği aratmayan hazırlık eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda göreve başlayan 125 itfaiye eri oryantasyon eğitimlerine başladı. İtfaiye amirleri yeni personele, sahada karşılaşacakları zorlu şartlar için eğitim veriyor.

Tarihin en büyük orman yangınının yaşandığı Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi itfaiye kadrosunu güçlendirmek amacıyla İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulu mezunu 125 itfaiye eri aldı. İtfaiye erleri görev öncesi oryantasyon eğitimine başladı. Başvuru yapan 625 kişiden 4 haftalık sınav sonucu seçilen 125 kişi, arama kurtarma çalışmaları, itfaiyecilik bilgileri, ekipman bilgileri, araç kullanımı başta olmak üzere 5 haftalık zorlu eğitime tabi tutuluyor.

“Ortalama müdahale süresi 9 dakika”

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2021 yılında 112 acil çağrı merkezi verilerine göre 13 bin 800 vakaya müdahale etti. Şehir merkezinde ortalama müdahale süresi 9 dakika olurken, ilçelerde ise bu süre 7 dakika olarak belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa, Avrupa’da müdahale süresinin 15 dakika civarında olduğunu belirterek, yeni alınan personelle, olaylara hem daha kısa sürede hem de daha etkili müdahale etmeyi amaçladıklarını söyledi.

“Oryantasyon eğitimi yapıyorlar”

İtfaiye teşkilatlarının olmazsa olmazlarından birinin insan gücü olduğunu açıklayan Kısa, “Biz de müdahale kapasitemizi arttırmak, insan kaynaklarımızı geliştirmek, olaylara daha hızlı ve daha etkin müdahale edebilmek için 125 yeni itfaiye eri alımını tamamladık. Bu hafta itibariyle 125 itfaiye erinin işbaşı ve oryantasyon eğitimlerine başladık. Yeni arkadaşlarımız, arama kurtarma çalışmaları, itfaiyecilik bilgileri, ekipman bilgileri, araç kullanımı başta olmak üzere karşılaşabilecekleri tüm görevlerle alakalı, 5 haftalık bir eğitime tabi tutulacaklar. Daha sonra operasyonlarımıza katılacaklar” dedi.

Çocukluk hayali itfaiyecilik

Çocukluğundan beri itfaiyeci olmak istediğini, oyuncaklarının birçoğunun itfaiye arabası olduğunu söyleyen 22 yaşındaki Ahmet Semih Toprak, “İnsanları kurtarmak benim için her zaman bir amaç oldu. Bu mesleğin önemini bilerek, itfaiyeci olmak istedim. Eğitimimi tamamlayıp göreve başlamayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği fakültesi ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü mezunu olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Merve Yiğit de sahada yaşayacakları zorlukların eğitimini aldıklarını ve göreve çıkmayı beklediklerini söyledi.

“Meslek sevgisi güç veriyor”

İtfaiye eri olmak için çok zorlu mülakat ve parkurlardan geçtiklerini söyleyen 22 yaşındaki Abdulkadir Arslan ise, “Elimden gelenin en iyisin yaptım ve bu şanlı görev bize nasip oldu. Eğitimlerimiz zorlu ama bu meslek vicdan işi, mesleğimi sevdiğim için bu benim gücüme güç katıyor” diye konuştu.

125 itfaiye eri 5 haftalık eğitimin ardından istasyonlara dağıtılacak ve göreve başlayacaklar.