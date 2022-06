1 milyon 200 bin öğrencinin ter dökeceği LGS sınavı başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin katılım sağlayacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının birinci oturumu başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 8’inci sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS sınavının birinci oturumu başladı. 1 milyon 200 binden fazla öğrencinin katılım sağlayacağı sınav için nefesler tutuldu. LGS sınavının ilk oturumu bugün saat 09.30’da başladı. İkinci oturumu ise yine bugün saat 11.30’da başlayacak.

Öğrenciler toplamda 90 soruya cevap verecek

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ile Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel, sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran’da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

“Kendi okudukları okullarda sınava girdikleri için rahatlar, güvende hissediyorlar”

Kızını LGS sınavı için okula getiren baba Cihat Çakmak, “Kızımı sınava getirdik ailesi olarak. Yıl boyu emek verdiler, çalıştılar. Özellikle annelerimiz peşlerinde gezdi. Şimdi de okullarına emanet ettik. Heyecanlıydı, yaşları bir hayli küçük çünkü. Ama iyi bir durum var. Kendi okudukları okullarda sınava girdikleri için rahatlar, güvende hissediyorlar. Bizim için bu iyi bir şey oldu. Yaşları küçük olduğu için streslilerdi. Okul dışında dışarıdan destek aldık. Onunla birlikte eksiklerini tamamlamaya çalıştık. Sınav sonrası için bir tatil programı yaptık kızımızla, ailemizle. Çekirdek aile tatile çıkacağız hep birlikte” diye konuştu.

“Girerken çok heyecanlıydı”

Sınava giren kızı kadar heyecanlı olan başka bir baba Osman Arslan, “Kızımız sınava girdiği okulda okuyor, Ayten Şaban Diri’de. Okulumuzdan çok memnunuz. Okul gerekli önemi gösterdi. İmkanlarımızı da zorladık dershaneye de gönderdik. Son dönem özel ders aldırdık. Özel derse gitti geldi. Sonucunu bekliyoruz, inşallah hayırlı olur. Girerken çok heyecanlıydı. Son gün yatamadı. Sabah kahvaltıdan sonra istifra etti. Çok heyecanlıydı. Bu heyecanını nasıl yeneceğini bilmiyorum. Sınav sonrasında okullarının planı var gezi düzenleyecek streslerini atmaları için” dedi.