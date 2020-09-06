1 dakika ile sınavı kaçırdı, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü
KOCAELİ’DE BİR ADAY, 1 DAKİKA İLE KAÇIRDIĞI SINAVA GİREBİLMEK İÇİN DAKİKALARCA GÖREVLİLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI.
Binlerce adayın KPSS heyecanı yaşadığı Kocaeli’de bir aday, 1 dakika ile kaçırdığı sınava girebilmek için dakikalarca görevlileri ikna etmeye çalıştı. Aday tüm çabalarına rağmen sınavın yapıldığı okula alınmadı.
Kocaeli’de binlerce aday KPSS için okul önlerini doldurdu. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların sınavı saat 10.30’da başladı. Sınav için sabah saatlerinde okul önlerine gelen adaylar ve aileleri kapıların açılmasını bekledi. Korona virüs önlemleri eşliğinde öğrenciler tek tek sınava girecekleri okul binalarına alındı. Saat 10.00 itibarı ile okulların kapıları kapatıldı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Mehmet Dereli Ortaokulunda ise sınava girecek olan bir aday, kapıların kapatılmasından 1 dakika sonra okula geldi. Sınav görevlileri, adaya geç kaldığını ve kendisini içeri alamayacaklarını söyledi. Dakikalarca görevlileri ikna etmeye çalışan aday, tüm çabalarına rağmen içeri alınmadı. Sınav için yanlış okula geldiğini öğrenen bir aday ise sınava yetişebilmek için koşarak okuldan ayrıldı.
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