Halka Arz Detayları
Halka arz kapsamında, mevcut ortaklardan Hasan İnanç Kabadayı’ya ait 19 milyon TL nominal değerli B grubu paylar satışa sunulacak. 1 TL nominal değerli paylar, 15 TL sabit fiyatla yatırımcılarla buluşacak.
Şirket Profili
2006 yılından bu yana faaliyet gösteren EgeYapı, konut, ofis, otel ve alışveriş merkezi gibi çeşitli projelerde uzmanlaşarak sektörde önemli başarılara imza attı. Şirket, İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Ankara’da birçok markalı konut projesini hayata geçirdi.
EgeYapı Avrupa GYO, şirketin ulusal ve uluslararası düzeyde büyüme hedeflerinin bir yansıması olarak kuruldu. Halka arz süreciyle birlikte yeni projelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.
Yönetim Kurulu ve Ortaklık Yapısı
EgeYapı Avrupa GYO’nun yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:
- Hasan İnanç Kabadayı (Yönetim Kurulu Başkanı)
- Didem Şengül (Üye)
- Hayrullah Mezireli (Üye)
- İnanç Asım Sözer (Bağımsız Üye)
- Gülcemal Çamlıbel (Bağımsız Üye)
Şirketin ortaklık yapısı ise şu şekilde:
- Hasan İnanç Kabadayı (A grubu): %6,67
- Hasan İnanç Kabadayı (B grubu): %13,33
- Ege Yapı A.Ş. (B grubu): %80
Projeler ve Portföy
EgeYapı Avrupa GYO’nun portföyü, tamamlanan ve devam eden birçok prestijli projeyi içeriyor:
Devam Eden Projeler
- Kekliktepe (İzmir)
- Modernyaka (İstanbul)
- Beyoğlu (İstanbul)
- Yağcılar (İzmir)
- Şile (İstanbul)
- Ayvacık Paşaköy (Çanakkale)
- Çamlıyaka Konakları (İstanbul)
- Yalova
Satışı Tamamlanan Projeler
- Cer Loft
- Cer İstanbul
- Kordon İstanbul
- Batışehir
- Premium Ofis Beylerbeyi
- Pega Kartal
- İzpark
- İz Tower
- Orion Park
- Şifasuyu Konakları
Gelecek Projeler
- Ataşehir
- Washington
- Kasımpaşa (İstanbul)
Gayrimenkul Sektöründe Yeni Bir Dönem
Halka arzın, EgeYapı Avrupa GYO’nun finansal yapısını güçlendirmesi ve yeni projeler için kaynak yaratması bekleniyor. SPK onayının ardından şirketin, Borsa İstanbul’da işlem görecek en yeni gayrimenkul yatırım ortaklığı olması öngörülüyor.
EgeYapı Avrupa GYO, sektördeki liderliğini halka arz sonrası daha da ileri taşıyarak, hem yatırımcılar hem de Türkiye gayrimenkul sektörü için önemli bir fırsat sunmayı hedefliyor.