Halka Arz Detayları

Halka arz kapsamında, mevcut ortaklardan Hasan İnanç Kabadayı’ya ait 19 milyon TL nominal değerli B grubu paylar satışa sunulacak. 1 TL nominal değerli paylar, 15 TL sabit fiyatla yatırımcılarla buluşacak.

Şirket Profili

2006 yılından bu yana faaliyet gösteren EgeYapı, konut, ofis, otel ve alışveriş merkezi gibi çeşitli projelerde uzmanlaşarak sektörde önemli başarılara imza attı. Şirket, İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Ankara’da birçok markalı konut projesini hayata geçirdi.

EgeYapı Avrupa GYO, şirketin ulusal ve uluslararası düzeyde büyüme hedeflerinin bir yansıması olarak kuruldu. Halka arz süreciyle birlikte yeni projelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Yönetim Kurulu ve Ortaklık Yapısı

EgeYapı Avrupa GYO’nun yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Hasan İnanç Kabadayı (Yönetim Kurulu Başkanı)

(Yönetim Kurulu Başkanı) Didem Şengül (Üye)

(Üye) Hayrullah Mezireli (Üye)

(Üye) İnanç Asım Sözer (Bağımsız Üye)

(Bağımsız Üye) Gülcemal Çamlıbel (Bağımsız Üye)

Şirketin ortaklık yapısı ise şu şekilde:

Hasan İnanç Kabadayı (A grubu) : %6,67

: %6,67 Hasan İnanç Kabadayı (B grubu) : %13,33

: %13,33 Ege Yapı A.Ş. (B grubu): %80

Projeler ve Portföy

EgeYapı Avrupa GYO’nun portföyü, tamamlanan ve devam eden birçok prestijli projeyi içeriyor:

Devam Eden Projeler

Kekliktepe (İzmir)

Modernyaka (İstanbul)

Beyoğlu (İstanbul)

Yağcılar (İzmir)

Şile (İstanbul)

Ayvacık Paşaköy (Çanakkale)

Çamlıyaka Konakları (İstanbul)

Yalova

Satışı Tamamlanan Projeler

Cer Loft

Cer İstanbul

Kordon İstanbul

Batışehir

Premium Ofis Beylerbeyi

Pega Kartal

İzpark

İz Tower

Orion Park

Şifasuyu Konakları

Gelecek Projeler

Ataşehir

Washington

Kasımpaşa (İstanbul)

Gayrimenkul Sektöründe Yeni Bir Dönem

Halka arzın, EgeYapı Avrupa GYO’nun finansal yapısını güçlendirmesi ve yeni projeler için kaynak yaratması bekleniyor. SPK onayının ardından şirketin, Borsa İstanbul’da işlem görecek en yeni gayrimenkul yatırım ortaklığı olması öngörülüyor.

EgeYapı Avrupa GYO, sektördeki liderliğini halka arz sonrası daha da ileri taşıyarak, hem yatırımcılar hem de Türkiye gayrimenkul sektörü için önemli bir fırsat sunmayı hedefliyor.