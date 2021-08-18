Zıpkınkurt ve Öztürk’ten öğrencilere meslek lisesine davet

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk geleceğin teminatı öğrencileri Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne davette bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitimi İşbirliği Protokolüne göre Edirne Merkez Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje okulu olduğu hatırlatılan açıklamada, bu süreçten itibaren okulun sınavla öğrenci alan okul türünde faaliyet göstermeye başladığı belirtildi. Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası’nın eşgüdümlü olarak çalışılacağı belirtilen açıklamada, okulun her yönden gelişip yenilenmesi için ortak bir çaba içerisinde çalışılmaya başlandığı ifade edildi.

“113 meslek lisesinin doluluk oranı yüzde 96 oldu”

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamanın devamında, “Bu yılki LGS yerleştirme sonuçlarına göre sınavla öğrenci kabul eden Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken MEB, TOBB ve TOBB ETÜ Mesleki Eğitimi İşbirliği Protokolü kapsamında 113 meslek lisesinin doluluk oranı yüzde 96 oldu. Bu protokol kapsamında ilimizde faaliyet gösteren Merkez Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci kontenjanları yüzde yüz olacak şekilde dolmuştur. Bu sonucun elde edilmesinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Ticaret Borsası’nın okullu sahiplenerek her anlamda destek sunmalarının çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Bundan sonraki yıllarda da LGS’ye girecek tüm öğrencilerimizi ve değerli velilerini okulumuza davet ediyor ve mesleki eğitimlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi desteğiyle devam eden Emel Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.