Yöneticiler ve öğrenciler temassız oyun oynadılar

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve müdür yardımcıları, ziyaret ettikleri okulda öğrencilerle birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında temassız oyunlar oynadılar.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, müdür yardımcıları Cemal Turan ve Nail Yılmaz ile birlikte Lalapaşa ilçesinde bulunan okulları ziyaret etti. Okul ziyaretleri sırasında öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya gelen müdür Arpacı, yüz yüze eğitim görülen sınıflara girerek, derslere katıldı ve ayrıca okul bahçesinde temassız oyunlar oynayan öğrencilerle birlikte temassız oyun oynadı.

Lalapaşa Cumhuriyet Ortaokulu ziyareti sırasında Destekleme Yetiştirme Kurslarının yapıldığı sınıfları da ziyaret eden müdür Arpacı, öğrencilerle buluşarak iyi dersler temennisinde bulundu. Arpacı ayrıca, EBA Destek Noktasını ziyaret ederek, uzaktan eğitimle derslere katılan öğrenciler ile bir araya geldi.