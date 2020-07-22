Yola çıkan başıboş tay, trafiği birbirine kattı
EDİRNE’DE BİR ANDA ORTAYA ÇIKARAK TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATAN TAYI, YAKALAMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR HER YOLU DENEMESİNE RAĞMEN TAYI ZAPTEDEMEDİLER.
Edirne’de bir anda ortaya çıkarak trafiği birbirine katan tayı yakalamak isteyen vatandaşlar, her yolu denemesine rağmen tayı zapt edemedi.
Edirne’de trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Londra Asfaltında bir anda araçların arasına girerek trafiği birbirine katan tay sürücülere zor anlar yaşattı. Çevredeki vatandaşlar arabaların arasına girerek tayı yakalamaya çalışırken kaçan tay bu kez de, araç trafiğine kapalı olan Saraçlar Caddesinde vatandaşların arasına girdi.
Çevredekileri şaşkına çeviren tay, yine araçların arasına girerek trafiğin aksamasına neden oldu. Trafiği birbirine katan tayı, yakalamak isteyen vatandaşlar her yolu denemesine rağmen tayı zapt edemediler.
Şaşkın bakışlar altında çevreden uzaklaştı
Çevredekilerin şaşkın bakışları altında sağa sola koşturan tay daha sonra bölgeden uzaklaştı.
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