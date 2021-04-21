Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Pınar Akarçay’ın editörlüğünü üstlendiği, yerel yönetimlerde güncel yaklaşımlar “teoriden pratiğe” adlı kitap yayınlandı.

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Akarçay’ın editörlüğünü üstlendiği ve bölüm yazarları arasında Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Hulusi Ekber Kaya’nın ve Dr. Öğr. Üyesi Mübeyyen Tepe Küçükoğlu’nun da yer aldığı “Yerel Yönetimlerde Güncel Yaklaşımlar ‘Teoriden Pratiğe’" başlıklı kitap yayımlandı.

Yerel yönetimlerin sürekli bir gelişim ve değişkenlik içerisinde olduğunu, bu nedenle birçok çalışmanın kısa sürede güncelliğini ve işlevini yitirdiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Pınar Akarçay, bu kitapla hem bu gereksinimlerin karşılanmasını hem de çok disiplinli yaklaşımla yerel yönetimlere ilişkin güncel tartışmaları okuyuculara sunmayı amaçladıklarını ifade etti.