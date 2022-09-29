’Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ sloganıyla yaya geçitleri boyandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya uygulanmaya başlandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan Anafartalar İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya çerçevesinde program düzenlendi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve öğrenciler, yaya geçidini kırmızıya boyadı ve sürücülere broşür dağıttı. Vali Kırbıyık, yaptığı konuşmada, başarılı kampanyalar ve çalışmalar sonucunda Türkiye’de yaya ölümlerinde ciddi bir azalma olduğunu söyledi.

Edirne ilinde trafikte yayalara yönelik duyarlılığın mevcut olduğunu belirten Kırbıyık, "Vatandaşlarımıza bu anlamda teşekkür ediyoruz. Hem il merkezimizde hem de tüm ilçelerimizde, bu farkındalığın her geçen gün arttırılması, bunun bir alışkanlık haline getirilmesi, bir rutin uygulama haline getirilmesi için çalışıyoruz. Mottomuz, hayata saygı duruşu" dedi.