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Yaşlıların görülmeye değer mutluluğu

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi Müdürlüğünde hizmet alan vatandaşlar, hünerleriyle göz dolduruyor. Yaptıkları etkinlikte mutlulukları yüzlerine yansıyan yaşlıların yüzleri gülüyor.

EDİRNE 22.09.2021, 15:09
Yaşlıların görülmeye değer mutluluğu

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi Müdürlüğünde hizmet alan vatandaşlar, hünerleriyle göz dolduruyor. Yaptıkları etkinlikte mutlulukları yüzlerine yansıyan yaşlıların yüzleri gülüyor.

Huzurevinde hizmet alan vatandaşlar, pandemi sürecinde, özellikle aktif yaşlanma kapsamında, sağlık durumları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak meyvecilik, bahçecilik, kümes hayvanları yetiştiriciliği, el sanatları gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirerek zamanlarını verimli değerlendirmeye devam ediyor.

Bu uğraşların yanında, belli zamanlarda bir araya gelen yaşlı vatandaşlar, gözleme, börek, lokma, aşure, tatlı gibi aşçılık hünerlerini konuşturarak, hem oda arkadaşlarına hem de huzurevi personellerine ikramda bulunuyor. Bir kez daha bir araya gelen yaşlı vatandaşlar, tek tek açtıkları yufkalar ile gözleme yapıp arkadaşlarına ikram etti.

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