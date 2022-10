Yaşamları boyunca her sekiz kadından biri bu tehlike ile karşı karşıya

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, meme kanserine karşı farkındalık etkinliği düzenledi. Şehir meydanında stant kuran öğretim görevlileri ve hemşirelik bölümü öğrencileri, vatandaşlara konuyla ilgili bilgiler verdi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Başkan Vekili Dr. Sevim Şen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı olarak belirlendiğini ve meme kanserinde erken teşhisin önemini vurguladı. Dr. Şen, "Dünya genelinde ve ülkemizde meme kanseri kadınlarda en sık meydana gelen kanser türüdür. Meme kanseri Trakya Bölgesi’nde de en sık görülen kanser türüdür. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 2020 yılı verilerine göre her iki cinsiyette tahmini 19,3 milyon yeni kanser vakası meydana geldiği ve bu vakaların ilk sırasında 2,26 milyon (yüzde 11,7) meme kanseri olduğu görülmektedir. Kadınlarda dört kanser vakasının birinden meme kanseri sorumludur ve yaşamları boyunca her sekiz kadından birinin meme kanserine yakalanma riski bulunmaktadır. Meme kanseri yaygın görülmesine karşın yavaş ilerleyen ve erken tanı ile tedavisi mümkün olan bir kanser türüdür. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan önce tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmek mümkün olabilmektedir. Erken tanılanan meme kanseri vakalarında hayatta kalma oranları önemli derecede artmaktadır. Bizler Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu olarak bölgemizde ve ülkemizde en sık görülen kanser türüne karşı farkındalık oluşturmak ve erken tanılamanın önemini anlatmak istedik. Bu amaçla bilgilendirici broşürler oluşturduk, burayı ziyaret edenlere bu broşürlerden vererek meme kanseri ile ilgili bilgilendiriyoruz. Ayrıca meme kanserinde erken tanıda önemli bir yöntem olan kendi kendine meme muayenesi yöntemini standımızı ziyaret edenlere maket üzerinde uygulamalı olarak öğretiyoruz. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı meme kanseri tarama programında 20-69 yaş aralığındaki tüm kadınların her ay düzenli kendi kendine meme muayenesi yapması yer almaktadır. Buna ek olarak tüm kadınların 20-40 yaş aralığında iki yılda bir klinik meme muayenesi yaptırması ve 40-69 yaş arasında yılda bir kez klinik meme muayenesi yaptırması ve iki yılda bir mamografi çektirmesi önerilmektedir. Toplumun ve kadınların meme sağlığı ve tarama programları konusunda bilinçlenmesi kanserin erken evrede tanılanmasını sağlar. Unutulmamalıdır ki, kanserde erken tanı hayat kurtarır" dedi.