Yasak günde ördek avladı cezadan kaçamadı

Edirne’de yasakların devam ettiği günde ve belgesiz olarak ördek avlayan 1 kişiye idari işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi ekipleri, Gölbaba mevkiinde yaptıkları denetimde 1 kişinin yasak günde ve belgesiz olarak avlandığını belirledi. Avlanan 2 ördeğe el konulurken, yasak günde ve belgesiz olarak avlanan kişiye idari işlem yapıldı.