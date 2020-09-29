Yaralıyı almak için gelen ambulans, yol çalışmasına takıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde evin çatısını tamir etmek için çatıya çıkan bir kişi eternit levhanın kırılması sonucu yere düştü. Yaralı şahsı almak için olay yerine gelen ambulans, yol çalışması sebebiyle kapatılan sokağa girmek için uzun süre bekledi.

Olay, Yenimescit Mahallesi Konak Sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre evinin çatısında çalışan Kadir D., kömürlüğünde tamirat yaptığı sırada, üzerine bastığı eternit levhanın kırılması sonucu yere düştü.

Yaklaşık 3 metreden düşen Kadir D.’nin durumu 122’ye bildirilirken, bölgeye gelen ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ambulans mahalleye giremedi

Öte yandan Kadir D.’ye ilk tedavisini yapmak için olay yerine gelen ambulans, yol yapım çalışması sebebiyle kazanın yaşandığı mahalleye giremedi. Yol yapımı sırasında çalışılan alana giriş yapılmaması için taş dolu paletlerle barikat kurulan yolu geçemeyen ambulansın sağlık görevlileri, araçtan inip yürüyerek gittikleri evde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Bölgede bulunan kepçenin blokları kaldırmasının ardından sokağa girebilen ambulansa sedye ile bindirilen Kadir D.’nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Yol tekrar kapatıldı

Ambulansın yaralıyı alıp hastaneye gitmesinin ardından, sokak girişi kepçeler ile tekrar kapatıldı. Bloklar eski yerine konuldu.