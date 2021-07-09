Yaralı yavru doğan tedavi altına alındı

Edirne’nin Keşan ilçesinde araçların çarpıp yaraladığı yavru doğan, polise teslim edildi. Tedavisi tamamlanan kuş, Edirne DMKP tarafından tekrar doğaya salınacak.

Keşan’da şehir merkezinde araçların çarpıp yaraladığı ve aldığı darbeler sebebiyle uçma yetisini kaybeden yavru bir doğan bulundu. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine getirilen talihsiz kuş burada korunmaya alındıktan sonra tedavisi yapılıp tekrar doğaya salınmak üzere İlçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DMKP) teslim edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan yavru doğanın, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğa salınacağı belirtildi.