Yaralı martıyı sarıp sarmaladılar

Edirne’nin Keşan ilçesinde rüzgara kapılıp minibüse çarparak yaralanan martı, bölgeden geçen hayvan sever tarafından kurtarıldı. Uçamayan martıyı tedavi ettirip, doğaya salacağını söyleyen vatandaş, çevredekilerin takdirini topladı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan’da etkili olan şiddetli rüzgara kapılan bir martı, o sırada çarşı merkezinde seyreden bir minibüse çarptı. Aldığı darbe üzerine yere konan martı, kanatlarını açtı, ancak bir daha uçmayı başaramadı.

Cadde üzerinde kanatlarını açarak uçma denemeleri yapan yaralı martının durumunu fark eden bölge esnafı, bir süre onu yakalamak için uğraştı; ama kimse yakalayamadı.

Aradan geçen bir süre sonra, bölgeden geçen bir hayvan sever, otomobiliyle geçtiği sırada kaldırım köşesinde duran martıyı üzerinden çıkardığı montuyla yakalamayı başardı. Montuyla yaralı martıyı sarıp sarmalayan vatandaş, daha sonra veterinerin yolunu tuttu. Yaralı martıyı tedavi ettireceğini; tamamlanınca da martıyı tekrar doğaya salacağını söyleyen hayvan sever, çevredekilerin takdirini topladı.