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Yağmur bahçeleri projesi sona erdi

Doğa dostu bir üniversite olma misyonuyla hareket eden Trakya Üniversitesinin, 3 kampüste kurduğu yağmur bahçelerinin ağır metal giderim verileri belli oldu.

EDİRNE 05.04.2022, 16:19
Yağmur bahçeleri projesi sona erdi

Doğa dostu bir üniversite olma misyonuyla hareket eden Trakya Üniversitesinin, 3 kampüste kurduğu yağmur bahçelerinin ağır metal giderim verileri belli oldu.

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Bayrak’ın danışmanlığında Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü yüksek lisans öğrenci Cansu Küp’ün “Üniversite Yerleşkesinde Biyotutma Sistemlerinin Kirletici Giderimi için Saha Performansının İncelenmesi” başlıklı tez çalışması çerçevesinde Balkan Yerleşkesi, Ayşekadın Yerleşkesi ve Makedonya Yerleşkelerinde kurulan ve TÜBAP tarafından desteklenen yağmur bahçeleri projesinde sona gelindi.

Daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir üniversite misyonuyla hareket ederek oluşturulan yağmur bahçelerinden alınan yağmur suyu örneklerinde, süzüntü yağmur suyunda ve oluşturulan yapay yağmur suyu ve sulamadan sonraki süzüntü sularında TÜTAGEM desteğiyle kadmiyum, kurşun, bakır, çinko, sülfat, fosfat, nitrit ve nitrat analizleri yapıldı.

Tez çalışması ile ulusal ve uluslararası ölçekte hem coğrafi olarak yeni bir alanda çalışma yapılması hem de saha ölçeğindeki çalışmalara katkıda bulunulmasını hedeflediklerini vurgulayan Cansu Küp, “Sonuçları elde ettiğimizde benzer çalışmalarda olduğu gibi ağır metal gideriminde yüksek giderim verimi, azot formlarında negatif giderim ile değişken aralıklarda giderim gözlemledik. Fosfor gideriminin benzer çalışmalarda olduğu gibi düşük olmasını bekledik ancak negatif giderim gözledik. Sülfat giderimi gerçekleşmediği gibi negatif giderim söz konusu oldu. Farklı derinlik, biyotutma ortamı, karışım oranı ve yüzey alanı ile uygulanan yağmur bahçelerinin giderim verimleri incelendiğinde ise metal giderimlerinin tüm bahçelerde yüzde 99-yezde 100 değerleriyle benzer olduğu, yarı güneşli alanda kurulan Makedonya Yerleşkesi yağmur bahçesinde nitrit ve nitrat gideriminin diğer bahçelere oranla en düşük olduğu, yarı güneşli alanda kurulan Teknopark yağmur bahçesinde nitrit ve nitrat gideriminin Makedonya Yerleşkesi yağmur bahçesinden yüksek, Balkan Yerleşkesi yağmur bahçesinden düşük olduğu, güneşli alanda kurulan Balkan Yerleşkesi yağmur bahçesinde ise nitrit ve nitrat gideriminin diğer bahçelere oranla en yüksek olduğunu belirledik” dedi.

Biyotutmanın hidrolojik performansının çeşitli parametrelere göre değişkenlik gösterdiğini de vurgulayan Cansu Küp, “Yapılan çalışmalar incelendiğinde biyotutma sisteminin performansının; yeterli geçirgenliği olan toprak karışımına, arazi kullanımına, nüfus yoğunluğuna, yağış rejimlerine, kirletici giriş konsantrasyonuna, biyotutma alanlarında kullanılan bitki türlerine, sıcaklığa ve ortam reaksiyonuna bağlı olarak değiştiği görülmektedir. Yeşil altyapı uygulamalarından olan, kentsel alanlarda yüzeysel akışla taşınan kirleticilerin, yapısal çözümler yerine ekolojik olarak giderildiği biyotutma sistemleri ve yağmur bahçelerinin, alıcı su kaynaklarının su kalitesinde bozulmaları azaltacak, kanalizasyon sistemi ve arıtma tesisi su ve kirletici yükünü azaltacak, çevresel faydası yüksek olan uygulamalar olduğu düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.

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