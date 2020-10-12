Veliler talepleri patlattı, Eczacılar Odası’ndan kritik uyarı geldi
EDİRNE’DE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞTE İKİNCİ AŞAMANIN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE, ÇOCUKLARININ KORONA VİRÜS SALGININA VE GRİBAL ENFEKSİYONLARA KARŞI BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRMEK İSTEYEN AİLELERİN GIDA TAKVİYELERİ İLE VİTAMİNLERE SARILMASIYLA, ECZACILAR ODASI’NDAN ‘SAHTE ÜRÜN’ UYARISI GELDİ.
Edirne’de yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın başlamasıyla birlikte, çocuklarının korona virüs salgınına ve gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyen ailelerin gıda takviyeleri ile vitaminlere sarılmasıyla, Eczacılar Odası’ndan ‘sahte ürün’ uyarısı geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim ve öğretim yılını 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile başlatmıştı. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin ardından, 2.3.4 ve 8’inci sınıflar ile birlikte 12. sınıflar da bugün yüz yüze eğitime başladı.
Aileler önce eczanenin ardından okulunun yolunu tuttu
39.Bölge Edirne Eczacı Odası Başkanı Ecz. Fahri Uygar Güler, okulların açılması ve bugünde yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın başlamasıyla birlikte, çocuklarının bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen ailelerin destekleyici ürünleri talep etmeye başladığını söyledi.
Dikkat, sahte ürün tehlikesi var
İnternet sitelerin de ve zincir marketlerde de bu ürünlerin piyasadaki fiyatının altında satıldığına dikkat çeken Başkan Ecz. Güler, ürünlerin eczacı danışmanlığında eczanelerden alınması gerektiğini önemle belirterek, bazı internet sitelerinde ve zincir marketler de satılan ürünlerin birçoğunda sahte ürün tehlikesi olduğunu öne sürdü.
İhtiyaç halinde tüketilmesi gerek
Korona virüs salgınıyla birlikte gıda takviyeleri ile vitamin ürünlerinde geçen yıla oranla artış yaşandığının altını çizen Güler, bu ürünlerin ilaç etkileşimli olduğunu ifade ederek, eczacı danışmanlığında ve ihtiyaç halinde tüketilmesi gerektiği çağrısında bulundu.
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