banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Scooter'lara düzenleme geliyor
Scooter'lara düzenleme geliyor
Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem
İran'dan Ermenistan'a tepki
İran'dan Ermenistan'a tepki
Gal Gadot, beyazperdenin yeni Kleopatra'sı oluyor
Gal Gadot, beyazperdenin yeni Kleopatra'sı oluyor

Veliler talepleri patlattı, Eczacılar Odası’ndan kritik uyarı geldi

EDİRNE’DE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞTE İKİNCİ AŞAMANIN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE, ÇOCUKLARININ KORONA VİRÜS SALGININA VE GRİBAL ENFEKSİYONLARA KARŞI BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRMEK İSTEYEN AİLELERİN GIDA TAKVİYELERİ İLE VİTAMİNLERE SARILMASIYLA, ECZACILAR ODASI’NDAN ‘SAHTE ÜRÜN’ UYARISI GELDİ.

EDİRNE 12.10.2020, 12:43
2
Veliler talepleri patlattı, Eczacılar Odası’ndan kritik uyarı geldi

Edirne’de yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın başlamasıyla birlikte, çocuklarının korona virüs salgınına ve gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyen ailelerin gıda takviyeleri ile vitaminlere sarılmasıyla, Eczacılar Odası’ndan ‘sahte ürün’ uyarısı geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim ve öğretim yılını 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile başlatmıştı. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin ardından, 2.3.4 ve 8’inci sınıflar ile birlikte 12. sınıflar da bugün yüz yüze eğitime başladı.

Aileler önce eczanenin ardından okulunun yolunu tuttu

39.Bölge Edirne Eczacı Odası Başkanı Ecz. Fahri Uygar Güler, okulların açılması ve bugünde yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın başlamasıyla birlikte, çocuklarının bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen ailelerin destekleyici ürünleri talep etmeye başladığını söyledi.

Dikkat, sahte ürün tehlikesi var

İnternet sitelerin de ve zincir marketlerde de bu ürünlerin piyasadaki fiyatının altında satıldığına dikkat çeken Başkan Ecz. Güler, ürünlerin eczacı danışmanlığında eczanelerden alınması gerektiğini önemle belirterek, bazı internet sitelerinde ve zincir marketler de satılan ürünlerin birçoğunda sahte ürün tehlikesi olduğunu öne sürdü.

İhtiyaç halinde tüketilmesi gerek

Korona virüs salgınıyla birlikte gıda takviyeleri ile vitamin ürünlerinde geçen yıla oranla artış yaşandığının altını çizen Güler, bu ürünlerin ilaç etkileşimli olduğunu ifade ederek, eczacı danışmanlığında ve ihtiyaç halinde tüketilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kapalı
Namaz Vakti 12 Ekim 2020
İmsak 05:41
Güneş 07:05
Öğle 12:56
İkindi 16:03
Akşam 18:36
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2