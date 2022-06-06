Vefat eden çalışanların isimleri hastanede yaşayacak

Trakya Üniversitesi, görevi başında vefat eden çalışanlarının isimlerini yaşatıyor. Bağışlarla tefriş edilen odalara, görevi başındayken vefat eden çalışanların isimleri verildi.

Trakya Üniversitesi Hastanesinde hasta odalarının yenilenmesi, bağışçıların destekleri ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarıyla devam ediyor. Yenilenen ve modern imkanlarla donatılan odalar için Tabela Asma Töreni gerçekleştirildi. Törende Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğr. Gör. Saadet Elmas, bağışçılar ve odalara isimleri verilenlerin yakınları bir araya geldi.

Törende konuşan Başhekim Prof. Dr. Abdullah Taş, yenilenen odaların bağışçıların sevdiklerinin isimlerini yaşatması bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, “40 yıldır Trakya’ya ve Balkanlara hizmet veren bir hastanenin bünyesinde bulunmaktayız. Sizlerin yakınları da bu hastanenin büyümesi için çaba gösterdiler. Bu kurumda çalıştılar, bu kuruma hizmet verdiler. Böyle kurumlarda en önemli şey aidiyet duygusudur. Biz bu aidiyet duygusunu tüm çalışanlarımıza hissettirmek istiyoruz. Saadet hocam, bu fikirle geldiğinde büyük bir mutlulukla kabul ettik. Hayatını kaybeden arkadaşlarımızın ismini yaşatmak için burada özveriyle çalışan kıymetli bağışçılarımıza ve Hemşirelik Hizmetleri Birimimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hayata geçirdikleri bu fikrin duygusal bir yönü olduğunu söyleyen Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğr. Gör. Saadet Elmas, “Bazı odaları tamamen tefriş ettik ama daha çok odamız var. Bu kuruma hizmet eden insanların bu kurumda bir şekilde yaşamaları gerekiyor. Bir aile olduğumuzu ve sadece varken değil yokken de beraber olduğumuzu özellikle vurgulamak istedik” diyerek emeği geçenlere ve bağışçılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yenilenen hasta odalarına adı yaşatılacak çalışanların tabelaları asıldı.