banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Aşı o ülkede ücretsiz olacak
Aşı o ülkede ücretsiz olacak
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Aşı savaşları devam ediyor
Aşı savaşları devam ediyor

Vatandaşların diyabet riski ölçüldü

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açılan stantta hastaneye gelen vatandaşların diyabet olma riski ölçüldü.

EDİRNE 17.11.2020, 09:46
2
Vatandaşların diyabet riski ölçüldü

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açılan stantta hastaneye gelen vatandaşların diyabet olma riski ölçüldü.

Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında, diyabetten korunmanın önemi ve nasıl korunacağı konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi giriş katında “Diyabet Standı” kuruldu. Stantta anlık kan şekeri ölçüm istasyonu oluşturularak sağlık personeli tarafından vatandaşlara gerekli ölçümler yapılıp kayıt altına alındı. Diyabet olma riskini de ölçen sağlık personeli, risk oranına göre hedef kitlenin yönlendirilmesini sağladı.

Vatandaşlara diyabet bilgilendirmesi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Güldeniz Yıldız, Diyetisyen Merve Sarı, Eczacı Dilay Kahvecioğlu ve Hemşire Rügzan Şenyıldız tarafından yapıldı.

Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan etkinlikte sağlıklı yaşam için beslenmenin ve düzenli egzersizin öneminin anlatıldığı, kitapçık, broşür gibi bilgilendirici materyallerin dağıtımı da yapıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık
banner378