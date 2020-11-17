Vatandaşların diyabet riski ölçüldü

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açılan stantta hastaneye gelen vatandaşların diyabet olma riski ölçüldü.

Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında, diyabetten korunmanın önemi ve nasıl korunacağı konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi giriş katında “Diyabet Standı” kuruldu. Stantta anlık kan şekeri ölçüm istasyonu oluşturularak sağlık personeli tarafından vatandaşlara gerekli ölçümler yapılıp kayıt altına alındı. Diyabet olma riskini de ölçen sağlık personeli, risk oranına göre hedef kitlenin yönlendirilmesini sağladı.

Vatandaşlara diyabet bilgilendirmesi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Güldeniz Yıldız, Diyetisyen Merve Sarı, Eczacı Dilay Kahvecioğlu ve Hemşire Rügzan Şenyıldız tarafından yapıldı.

Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan etkinlikte sağlıklı yaşam için beslenmenin ve düzenli egzersizin öneminin anlatıldığı, kitapçık, broşür gibi bilgilendirici materyallerin dağıtımı da yapıldı.