Vali Kırbıyık: "Muhtarlar, kendi sağlıklarını da ortaya koyarak önemli çalışmalar yürüttü"

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarları ile yemekte bir araya gelen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, muhtarların özellikle salgın döneminde kendi sağlıklarını da ortaya koyarak önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Polis Bahçesi sosyal tesislerinde düzenlenen yemeğe mahalle ve köy muhtarları katıldı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, muhtarların özellikle Covid-19 salgınıyla mücadele döneminde gece gündüz demeden kimi zaman Vefa grupları ile kimi zaman filyasyon ekipleriyle, kimi zaman ise denetim ekipleriyle çok fedakarca kendi sağlıklarını da ortaya koyarak önemli bir çalışma yürüttüğüne değindi.

"Devletle millet arasında köprü olmak çok önemli bir görevdir"

Muhtarlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Vali Kırbıyık, "Yüz yılı aşkın bir sürede muhtarlarımız bu görevi Cumhuriyet öncesinden başlayıp her geçen gün artan bir önemle sürdürmüşlerdir. İlimizde de gerek mahalle muhtarlarımız, gerek köy muhtarlarımız bu devlet ve millet arasında köprü olan bu vazifeyi yerine getiriyor. Bu noktada gerek valiliğimiz ve ilgili kamu kurum kuruluşlarımız, vatandaşlarımızın taleplerini en doğru şekilde muhtarlarımızdan öğreniyoruz" dedi.

"Muhtarlık kurumunun vazgeçilmez olduğu salgın sürecinde ortaya çıktı"

Son dönemlerde yaşanan olayların muhtarlık görevinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattığını aktaran Vali Kırbıyık, "Yaşadığımız doğal afetler ve salgın süreci öyle tecrübeler gösterdi ki bize muhtarlık kurumunun vazgeçilmez olduğunu ve vatandaş gözündeki itibarını ve yeteneğini bir kez daha ortaya çıkardı. Muhtarlarımız gece gündüz demeden kimi zaman Vefa grupları ile kimi zaman filyasyon ekipleriyle, kimi zaman denetim ekipleriyle çok fedakarca kendi sağlıklarını da ortaya koyarak önemli bir çalışma yürüttüler. Muhtarlarımız yaşanan sel felaketleri ve doğal afetlerde vatandaşların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılayan ve yaraları en hızlı sarmaya destek olan kurumlar olmuşlardır. Hepsine teşekkür ederiz. Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Şehrin geleceğe taşınması için en iyisini ve en doğrusunu yapabilmek adına her zaman muhtarlarımızla bir arada olacağız" şeklinde konuştu.