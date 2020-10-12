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Vali Canalp’ten okullara ilk gün denetimi

EDİRNE VALİSİ EKREM CANALP, KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLEN VE BUGÜN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYAN OKULLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

EDİRNE 12.10.2020, 15:48
Vali Canalp’ten okullara ilk gün denetimi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen ve bugün yüz yüze eğitime başlayan okullarda incelemelerde bulundu.

Kontrollü Sosyal Hayat döneminde yüz yüze eğitim öğretime açılan okullardan Plevne İlkokulu ve Hatice Erkut Anaokulunda incelemelerde bulunan Vali Canalp, okul öncesi sınıflar ile birinci sınıfları ziyaret etti. Okul girişinde görevliler tarafından ateşi ölçülen Vali Canalp sınıf girişinde hijyen görevlisi öğrenci tarafından tutulan kolonya ile ellerini dezenfekte etti.

Plevne İlkokulunda incelemelerin ardından Hatice Erkut Anaokuluna geçen Edirne Valisi Ekrem Canalp, sınıfları ve hobi bahçelerini inceledi.

Okullarda eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için tüm tedbirler alındı. Temizlik, maske ve mesafe kurallarının hatırlatıldığı afişler görünür yerlere asıldı, okulların pratik bir şekilde dezenfekte edilebilmesi için 3 bin el pulverizatörü ve her okula hijyen paspası dağıtıldı. Ayrıca okullarda hijyen personelleri görevlendirildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Yüz yüze eğitim öğretime başlayan okullarımızda tüm tedbirlerimizi alarak bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Okullardaki görevlilerin yanında dezenfektan ekiplerimiz de periyodik olarak çalışmalarına devam edecek. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

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