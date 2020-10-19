Vali Canalp, muhtarlarla bir araya geldi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ilde görev yapan muhtarlarla yemekte bir araya geldi.

Yemeğe pandemi nedeniyle tüm muhtarları temsilen kısıtlı sayıda katılım sağlandı.

Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı ve pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda muhtarın katıldığı yemekte konuşan Vali Ekrem Canalp, "Gönül isterdi ki bugün tüm muhtarlarımızla bir araya gelelim, ancak salgın tedbirleri nedeniyle bu mümkün olmadı. Muhtarlar Derneği Başkanımızın nezdinde aramızda olan ve olamayan tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.