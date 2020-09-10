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Vali Canalp: "Kurallara uyulması sevindirici"

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN 81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERDİĞİ ‘COVİD- 19 TEDBİRLERİ VE DENETİMLER’ KONULU GENELGE KAPSAMINDA EDİRNE'DE DENETİMLER ARALIKSIZ OLARAK SÜRÜYOR.

EDİRNE 10.09.2020, 14:05
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Vali Canalp: "Kurallara uyulması sevindirici"

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘Covid-19 Tedbirleri ve Denetimler’ konulu genelge kapsamında Edirne’de denetimler aralıksız olarak sürüyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, bugün Olin kavşağındaki iş yerlerinde yapılan denetimlere bizzat katılarak vatandaşlar ve işletme sahipleri ile görüşerek uyulması gereken kuralları hatırlattı. Vali Canalp, yapılan denetimlerde vatandaşların ve işletmelerin kurallara uymasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

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