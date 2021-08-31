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Vali Canalp, İl Emniyet Müdürlüğü rütbe terfi törenine katıldı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi.

EDİRNE 31.08.2021, 12:12
Vali Canalp, İl Emniyet Müdürlüğü rütbe terfi törenine katıldı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bir üst rütbeye yükselen emniyet mensuplarının yeni rütbeleri Polis Bahçesi Meriç Sosyal Tesislerinde yapılan ve Edirne Valisi Ekrem Canalp’in katıldığı törende takıldı. İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğünden, Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Harun Çil’e yeni rütbesi Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından takıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, rütbe alan emniyet mensuplarını tebrik ederek yeni rütbeleriyle yapacaklarında görevlerinde başarılar diledi.

Rütbe terfi töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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