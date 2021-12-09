Uzunköprülü öğrenciler Çekya’da staj yapacak

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bir grup öğrenci, staj görmek üzere 21 günlüğüne aileleri ile birlikte Çekya’nın başkenti Prag’a gitti.

Konuyla alakalı açıklama yapan Mimar Muslihiddin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Kaya, ”Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Erasmus+Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında yürütülen 2020-1-TR01- KA102-081558 referans numaralı ’İstihdam ile Evlerde Güneş Açacak’ isimli projesi kapsamında Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı öğrencilerimizi aileleriyle birlikte Çekya’ya uğurladık. Öğrencilerimiz, 8-28 Aralık 2021 tarihleri arasında 21 gün boyunca güneş enerjisi panellerinin kurulumu üzerine staj yapacaklardır. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.