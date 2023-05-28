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Uzunköprü’de oylar sandıkla buluşmaya başladı
EDİRNE'NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI.
EDİRNE 28.05.2023, 11:14
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde oy verme işlemi başladı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde seçmenler, sabah saat 08.00’de oy verme kabinlerinin kurulduğu noktalara giderek 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı üyelerini seçmek için 2 tur oylarını sandığa atmaya başladı. Erken saatte okullara gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturmaya başlarken, oy kullanma işlemi ise saat 17.00’ye kadar devam edecek.