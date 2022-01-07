Uzunköprü’de Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu’ndan öğrencilere piyesli diş sağlığı eğitimi

Trakya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu, Uzunköprü’de, çocuklarda ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek için tiyatro gösterisi düzenledi.

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Özveren’in yazıp yönettiği, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından oynanan “Çeti ve Meri” isimli piyesin dördüncüsü Uzunköprü Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilendi. Ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için düzenlenen gösteriye, Uzunköprü’de bulunan üç farklı okuldan yaklaşık 150 öğrenci öğretmenleri ile birlikte katıldı. Gösterinin ardından öğrencilere, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Özveren tarafından doğru diş fırçalama hakkında bilgilendirme yapıldı.