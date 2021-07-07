Uzunköprü MYO’da çevrim içi mezuniyet heyecanı

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulunda 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Covıd-19 pandemisi nedeniyle elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Her öğrencinin hayalini kurduğu, ailelerin de büyük gurur ve mutlulukla katıldığı mezuniyet törenlerini, pandemi nedeniyle fiziki ortamda gerçekleştiremeyen Trakya Üniversitesi, bu anlamlı günü dijital ortama taşıyarak öğrencilerin mezuniyet coşkusunu yaşamasını sağladı. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Emlak ve Emlak Yönetimi, İşletme Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ve Yerel Yönetimler programlarından mezun olan öğrenciler mutluluklarını ifade ederken Trakya Üniversitesi mezunları olarak ülkemiz için yeni değerler üretecek olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Trakya Üniversitesi tanıtım filmi izlenmesi ile başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti. Törende 2021 yılı mezunları adına bir konuşma gerçekleştiren okul birincisi Nurseren Karaca, Trakya Üniversitesinden aldıkları eğitimin çok değerli olduğunu belirterek her anlamda kendilerine destek veren ailelerine ve hocalarına teşekkür etti.

Uzunköprü MYO Müdürü Doç. Dr. İsmail Kılıç, öğrencilerinin iki yıllık zorlu sürecin ardından Ülkemizin ve Balkanların en önemli üniversitelerinden biri olan Trakya Üniversitesinden mezun olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek “Meslek yaşamınızda sizlerden yüksek teknikle birlikte bilimsel ve ahlaki standartlar bekliyoruz. Doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık ve adalet duygusu hiçbir zaman kaybetmemeniz gereken değerleriniz olmalıdır” dedi.

Doç. Dr. İsmail Kılıç, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen ailelere ve hocalara da teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Video mesaj ile mezun öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, başarılarından dolayı tebrik ederek “Trakya Üniversitesi, 2021 yılı mezunları biraz buruklar. Çünkü yüz yüze eğitim yapamadık ve maalesef mezuniyetleri de yine online olarak yapılıyor. Ancak bu süreçte evlatlarımızı hayata en güzel şekilde hazırlamaya çalıştık. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyorlar. Yolları ve bahtları açık olsun. Yeni çıktıkları yolda onlara başarılar diliyorum. Sizleri en güzel şekilde yetiştirdik. Bizden aldığınız eğitimle şimdi yürüme zamanı, sizi yetiştiren bu büyük milletin evladı olduğunuzu bilerek gittiğiniz yerlerde hizmet ediniz. Anneleriniz, babalarınız bu mutlu günü gördüler, ne mutlu onlara. Sizlere güzel bir gelecek diliyorum. Edirne’yi, Trakya Üniversitesini, mezun olduğunuz bölümü unutmayın” dedi.

Tören, dereceye giren ve mezun olan öğrencilerin isimlerinin okunması ve ardından meslek andının söylenmesiyle son buldu.