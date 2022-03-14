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Üniversiteler arası bilek güreşi şampiyonası sona erdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Bilek Güreşi Üniversiteler Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

EDİRNE 14.03.2022, 14:50
Üniversiteler arası bilek güreşi şampiyonası sona erdi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Bilek Güreşi Üniversiteler Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Bilek Güreşi Üniversiteler Türkiye Şampiyonası, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi 75. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 34 üniversiteden 45 kadın sporcu, 110 erkek sporcu olmak üzere toplam 155 öğrenci arasında kıran kırana mücadeleler gerçekleşti. Bilek Güreşi Üniversiteler Türkiye Şampiyonasına Trakya Üniversitesi’nden de 6’sı kadın, 9’u erkek toplam 15 öğrenci katılarak üniversitemizi temsil etti.

Bilek Güreşi Üniversiteler Türkiye Şampiyonası’nda saygı duruşunun ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı ve Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Teknik Kurul Başkanı Battal Yılmaz, şampiyonayı er meydanı serhat şehri Edirne’de yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Pandemi öncesinde federasyon olarak yaptıkları organizasyonlarla Türkiye’nin önde gelen spor organizasyonlarından biri olduklarını belirten Battal Yılmaz, “Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu olarak pandemi öncesi dönemde 57 branşta 300’ ün üstü faaliyette 30 bine yakın gencimize spor yaptırdık. Bu anlamda Türkiye’nin en büyük spor organizasyonlarından birisiyiz. Ayrıca gençlerimizin sportmenlik ruhuyla yarışmalarını istedik. Kendi akademik kültürlerine yakışır, Türk gencine, Türk sporcusuna yakışır bir şekilde burada davranmalarını ve üniversitelerini en iyi şekilde temsil etmelerini istedik” diyerek sporculara başarılar diledi.

Üniversitelerin bilim ve eğitim merkezleri olmasının yanı sıra, spor ve sporcuların da yetiştiği merkezler olduğunu dile getiren Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, üniversitelerin bir başka misyonunun farklı renkleri, insanları bir araya getirerek evrensel değerleri ortaya koymak olduğunu ifade etti. Bu evrensel değerleri bir araya getiren bir başka organizasyonun da spor olduğunu belirten Prof. Ahmet Hamdi Zafer, “Geleceğe Köprü sloganıyla 40 yıldır eğitim, öğretim başta olmak üzere sanat, spor ve kültürde bölgeye ve ülkemize hizmet veren Trakya Üniversitesinde, ülkemizin farklı noktalarından gelen siz kıymetli sporcularımızı, antrenörlerimizi ve Üniversite Sporları Federasyonu yetkililerimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu yarışmalarda mücadele gücünün yüksek olacağına inandığım gibi Yunus Emre’nin çağrısına uyarak ‘Gelin, tanış olalım. Sevelim, sevilelim’. Burada farklı üniversitelerden gelen arkadaşlarınız ile tanışmanız, onlarla bağlar kurmanızı temenni ederim” diyerek organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür ederek sporculara da başarılar diledi.

Bilek Güreşi Üniversiteler Türkiye Şampiyonası organizasyonunu Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Edirne’yi 1361 yılında ecdadımız gelip başkent yapmıştır. 92 yıl Osmanlı’ya başkentlik yapmış, Balkanlar’ı fethetmiştir. Edirne, Fatih’in doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği ve sonra İstanbul’u fetheden o kutlu şehirdir. Bir şehir başkent olduğu zaman susturamazsınız derler. Pek çok önemli eseriyle, camileri, köprüleri, hanları, hamamları, medreseleri, köprüleri ile bir açık hava amfisi görünümdedir Edirne. Trakya Üniversitesi Edirne’de inşa edilen 56 medresenin mirasçısıdır. 1982 yılında kurulan Trakya Üniversitesi de 14 fakültesi, 42 bin öğrencisi, 5200 uluslararası öğrencisiyle bölgenin en önemli en köklü eğitim kurumudur. Aynı zamanda uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil etmiş birçok sporcu yetiştiren, sporu ve sporcuyu destekleyen bir üniversiteyiz. Şimdi de önemli bir spor etkinliğine imza atıyoruz. Böylesine önemli bir organizasyonun Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde olmasını değerli buluyoruz” diyerek organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi 75. Yıl Spor Salonu’nda kıran kırana geçen müsabakalar iki gün boyunca devam etti. Kadınlar sağ ve sol kolda dört ayrı kategoride toplam 17 sporcu, erkekler sağ ve sol kolda sekiz ayrı kategoride toplam 31 sporcu madalya almaya hak kazandı. Takım olarak ise erkeklerde Pamukkale Üniversitesi birinci olurken, Fırat Üniversitesi ikinci ve Bayburt Üniversitesi üçüncü oldu. Takım olarak kadınlarda Siirt Üniversitesi birinci, Gümüşhane Üniversitesi ikinci ve Pamukkale Üniversitesi üçüncü oldu.

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