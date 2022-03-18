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Üniversite ve Edirne Ticaret Sanayi Odası fuarcılık alanında güçlerini birleştirdi

Trakya Üniversitesi ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında “Edirne Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı İş Birliği” protokolü imzalandı. Edirne’de her yıl üreticiyi sanayiciyle buluşturan fuar, bu yıl Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi’nde düzenlenecek.

EDİRNE 18.03.2022, 14:03
Üniversite ve Edirne Ticaret Sanayi Odası fuarcılık alanında güçlerini birleştirdi

Trakya Üniversitesi ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında “Edirne Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı İş Birliği” protokolü imzalandı. Edirne’de her yıl üreticiyi sanayiciyle buluşturan fuar, bu yıl Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi’nde düzenlenecek.

Trakya Üniversitesi ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, “Edirne Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı”nda iş birliğine gitti. Edirne’de her yıl tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin düzenlendiği tarihlerde Sarayiçi’nde açılan Edirne Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı, bu yıl organizasyon kapsamından çıkarılarak ETSO ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek. İmzalanan protokol kapsamında Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne’de en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin de bulunduğu Karaağaç Yerleşkesi’nde düzenlenecek fuar, kapılarını mayıs ayı sonunda ziyaretçilerine açacak.

Ortak akıl ve kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirilecek fuara ilişkin protokol, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt arasında imzalandı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kırkpınar ile fuarın aynı tarihlerde yaptığını hatırlatarak, yer ve tarih değişikliğine gidildiğini söyledi.

"Edirne için sıçrama noktası olacak"

ETSO’nun halihazırda üniversite ile çeşitli faaliyetler yürüttüğünü belirten Zıpkınkurt, “Trakya Üniversitesi’nin Balkanlar’a yönelik çok ciddi çalışmaları var. Trakya Üniversitesi’nin tanıtımı, üniversitemize öğrenci kazandırılması ile birlikte Balkanlar’da ticaretin ve diğer ekonomik faaliyetlerin gelişmesi yönünde önemli bürokratik adımlar atıyorlar. Geçtiğimiz günlerde hocamla yaptığımız istişareler neticesinde Edirne ticaretinin geliştirilmesi adına Balkanlar’da bir çalışma başlattık. Hocamın akademik olarak kurduğu ilişkileri biz de ticari olarak kurmaya başladık. Bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde odamızın organize ettiği Tarım, Hayvancılık Gıda ve Sanayi Fuarımız var. Biz bunu üniversitemizle birlikte organize etmeyi planladık. Yerli ve yabancı davetlilerimiz var. Bunu yapacağımız yer ve yapılacaklar ile ilgili üniversitemizle bir protokol yaptık. Umuyorum bu Edirne için bir sıçrama noktası olacak, bir girişim olarak karşımıza çıkacak" ifadelerini kullandı.

Fuarın Kırkpınar’ın gölgesinde kaldığı için bu kararı aldıklarını da söyleyen Zıpkınkurt, “Artık Kırkpınar’ın gölgesinden çıkalım istedik, çünkü Kırkpınar ayrı bir değer. Dolayısıyla biz de fuarı Trakya Üniversitesi ile beraber organize edelim dedik. Üniversitenin tarıma dayanan çalışmaları var, bizim yaptığımız ticarete dokunan çalışmalarımız var" dedi.

"Bu birliktelik her iki tarafa da güç katıyor"

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, Trakya Üniversitesi ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın birlikte önemli işlere ve projelere imza attığını söyledi. Birlikteliğin iki tarafa da güç kattığını vurgulayan Rektör Tabakoğlu, “Edirne Ticaret Odası ile çok önemli projelere beraber imza atıyoruz. 3+1 eğitim sistemimiz var. 2 yıllık okullarımızın bir dönemi sanayide geçiyor. Bir de bin 500 kadar öğrencimizi sahaya gönderiyoruz. Değerli başkanımın da bu konuda bizlere büyük katkıları oldu. Bu öğrencilerin neredeyse yarısı henüz öğrenciyken iş teklifi alıyor, okulları bitmeden iş sahibi oluyorlar. Böylece sanayinin ara eleman ihtiyacını karşılamış ve üniversite sanayi iş birliğine imza atmış oluyoruz. Balkanlar konusunda uzmanlığımızı da ETSO ile birlikte Balkanlar’a taşıyoruz. Seyahatlerde değerli başkanımla bir arada bulunarak, iş birliğimizi ekonomi ve ticari faaliyetlerde de sürdürüyoruz. Bu birliktelik ve sinerji hepimize güç katıyor. Bizleri bir araya getiren, hepimizde ortak bir heyecan oluşturan anlayışın temelinde de ortak idealler yatıyor” dedi.

"Trakya Üniversitesi Teknopark gurur kaynağımız"

Bir önemli başarı ve gurur kaynaklarının da Trakya Üniversitesi Teknopark olduğunu ifade eden Tabakoğlu, bu konuda da ETSO ile yakın iş birliği halinde çalıştıklarını söyleyerek “Teknopark’ta ETSO ile iş birliğimiz devam ediyor. 5 yıl önce 17 olan şirket sayısı bugün 130’u aşmış durumda. Bugün 500’ün üzerinde doktoralı mühendisin çalıştığı, üniversitemizden sonra en kalifiye personelin yer aldığı teknoloji ve Ar-Ge üssümüz konumunda. Trakya Üniversitesi Teknopark borsa tarafından da tanınan, çok büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu bir yer oldu” şeklinde konuştu.

Karaağaç’ta gerçekleştirilecek

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Trakya Kariyer Fuarı’nı da önemli bir adım olarak gördüklerini ifade eden Tabakoğlu, burada edindikleri tecrübelerle Edirne Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı’nı el birliğiyle daha ileriye taşımak istediklerini söyledi. Tabakoğlu, “Şimdi beraberce bu fuarı Karaağaç’ta herkesi memnun edecek şekilde gerçekleştireceğiz. Fuarın üniversitemize, odamıza ve Edirne’mize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve yönetim kurulu üyelerine üniversite tarafından gerçekleştirilen projeler hakkında da bilgi verdi.

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