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Üniversite öğrencilerinden çevreye duyarlı festival

Trakya Üniversitesi, doğayı korumak ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinliğe imza attı. Bu yıl ilki düzenlenen Çevre ve Gençlik Festivali’nde öğrenciler, etkinlikler ve aktivitelerle çevre bilincinin artırılmasına katkı sağladı.

EDİRNE 28.12.2021, 15:18
Üniversite öğrencilerinden çevreye duyarlı festival

Trakya Üniversitesi, doğayı korumak ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinliğe imza attı. Bu yıl ilki düzenlenen Çevre ve Gençlik Festivali’nde öğrenciler, etkinlikler ve aktivitelerle çevre bilincinin artırılmasına katkı sağladı.

Trakya Üniversitesine bağlı öğrenci toplulukları, Çevre ve Gençlik Festivali’nde buluştu. Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Genç Tema Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci topluluğu katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde pek çok alanda faaliyet gösteren topluluklar birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklere imza attılar.

Sürdürülebilir bir çevre, yaşanabilir bir doğa ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için bir araya gelen öğrenciler, Bolca Ana Yemekhanesi önünde çevre temizliği ve fidan dikimi etkinliklerine katıldı. Ardından kampüste bisiklet süren üniversite öğrencileri, Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen geri dönüşüm atölyeleri, dans, yoga, kürek çekme simülatörü, tiyatro gösterisi ve fotoğraf sergisi gibi etkinliklerde yer aldı. Festival boyunca Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM), Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tarım İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü de stant açarak öğrencilere çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

Bolca Ana Yemekhanesi önünde başlayan ve ardından Balkan Kongre Merkezi’ne taşınan etkinliklere, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen, ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

İlk defa düzenlenen festivalde konuşan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, üniversite bünyesindeki öğrenci topluluklarının desteği ile çevre konusunda önemli bir etkinliğe imza attıklarını belirterek “Hem Edirne hem de Trakya Üniversitesi için bir ilk olacak Çevre ve Gençlik Festivali’ni düzenledik. Etkinliği gerçekleştirmedeki amacımız, çevre konusuna dikkat çekmek ve herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya davet etmek. Tabi bunun yanında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı öğrenci topluluklarının koordinasyon içinde birlikte çalışabilme kültürü ile sosyal ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefledik. Fidan dikimi, çöp toplama, bisiklet sürme gibi faaliyetlerin yanı sıra gençlerimiz, Balkan Kongre Merkezi’nde gün boyu devam edecek etkinliklerle çevre ile ilgili konularda duyarlılık oluşturacaklar. Üniversitemiz Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de etkinliğimize destek oldular. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, destek olan kurumlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Trakya Üniversitesi Çevre Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (ÇEVSAM) Prof. Dr. Belgin Elipek de festival boyunca gençlere çevrenin korunmasına yönelik bilgiler vereceklerini kaydetti. Merkez olarak festivale destek olmak istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Elipek, “ÇEVSAM olarak özellikle çevre ile ilgili sorunlar konusunda hem bilgi vermek hem de alınacak önlemler konusunda gerek halkımızı gerekse de öğrencilerimizi bilinçlendirmek adına faaliyetler yürütüyoruz. Bugün topluklarımızın düzenlediği Çevre ve Gençlik Festivali’nde öğrencilerimizle bir aradayız. Burada hem merkezimizin faaliyetlerini tanıtacak hem de öğrencilerin konu ile ilgili projeler üretmesine destek olacağız. Öğrencilerin meraklarının, ilgilerinin yoğun olduğunu görüyorum. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Dolayısıyla öğrencilerin biraz daha doğru yönlendirmeyle çevre konusunda çok daha güzel projeler üreteceklerine gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında Balkan Kongre Merkezi’nde kurulan stantları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, festivalin çok sayıda öğrencinin katılımıyla şenlik havasına büründüğünü söyledi. Yoğun katılım ve birçok etkinliğin bir arada yapılmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Pandeminin gölgesinde geçen uzun bir aranın ardından öğrencilerimizin yeniden kampüsü doldurduğunu ve çeşitli etkinliklerde yeniden bir araya geldiğini görmek bizler için büyük mutluluk vesilesi. Çocuklarımızın heyecanını ve onların geleceğe dair umutlarını görmek bizi memnun ediyor. Düzenlenen etkinlik sayesinde öğrencilerimiz hem birbiriyle kaynaşıyor hem de birbirinden güzel etkinliklerle önemli sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışmalarına imza atıyor. Öğrencilerimizin de desteği ile Trakya Üniversitesini daha yeşil bir geleceğe hazırlıyoruz. Hedefimiz herkes için daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir üniversite oluşturmak. Çevreyi ve doğayı korumak, gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu. Çevre duyarlılığı ve çevre koruma çabalarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız ile sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin yanlarında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çevre ve Gençlik Festivali gün boyunca devam eden etkinliklerin ardından sona erdi.

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