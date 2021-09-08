Üniversite öğrencileri, kayıt merkezinde aşı oluyor

Trakya Üniversitesine gelerek kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için Balkan Kongre Merkezi’nde Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir aşı standı kuruldu.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Trakya Üniversitesi ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı kayıtlarının yapıldığı Balkan Kongre Merkezi’nde aşı seferberliği başlatıldı. Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı uygulama noktasında öğrenciler, aşılarını, randevu almadan, kolaylıkla yaptırabiliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Trakya Üniversitesini kazanan öğrenciler için yüz yüze kayıtlar devam ediyor. Öğrenciler, belirlenen tarihler arasında kayıtlarını elektronik olarak ya da yüz yüze gerçekleştirebiliyor. Üniversiteye gelerek yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, kayıtların gerçekleştirildiği Balkan Kongre Merkezi’nde aşı standı kuruldu.

Okul kayıtlarını tamamlayan öğrencilerden Covid-19 aşısı olmayanlar ya da ikinci dozlarını tamamlamak isteyenler, aşı standını ziyaret ederek aşılarını olabiliyor. Covid-19 ve aşılama hakkında bilgilendirmelerin de gerçekleştirildiği noktada öğrenciler, sistem üzerinden gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra sağlık görevlilerinin gözetiminde aşılarını yaptırabiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Üniversite olarak, çok özlediğimiz öğrencilerimizi yüz yüze eğitime hazırlamak için tüm önlemleri eksiksiz bir şekilde alıyoruz. Bu kapsamda, ailemize yeni katılan öğrenciler, kayıt için geldiklerinde, Balkan Kongre Merkezi’nde, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kurulan aşı uygulama noktasında hem 1. hem de 2. doz aşılarını, randevu almaya gerek kalmadan yaptırabiliyor. Öğrencilerimizin aşı konusunda gösterdiği hassasiyet ve ilgi de memnuniyet verici. Öğrencilerimize, Trakya Üniversitesi’nin işbirliği ile bu imkânı sunan Edirne İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Zehra Gülsevin Şimşek ile aşı uygulama noktasında görev alan sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Aşı uygulama noktası kayıt haftası boyunca Trakya Üniversitesi’nin yeni kayıt yaptıran öğrencilerine hizmet vermeye devam edecek.