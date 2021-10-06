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UNESCO eğitimde kalite ve dijital dönüşüm kürsüsü çalışmalarını sürdürüyor

Trakya Üniversitesi bünyesinde kurulan ve kendi çalışma alanında dünyada üçüncü, Türkiye’de ise ilk ve tek olma özelliği taşıyan UNESCO Eğitimde Kalite ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

EDİRNE 06.10.2021, 12:54
UNESCO eğitimde kalite ve dijital dönüşüm kürsüsü çalışmalarını sürdürüyor

Trakya Üniversitesi bünyesinde kurulan ve kendi çalışma alanında dünyada üçüncü, Türkiye’de ise ilk ve tek olma özelliği taşıyan UNESCO Eğitimde Kalite ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Trakya Üniversitesi bünyesinde “Eğitim” temel başlığı altında Türkiye’deki ilk ve tek, “Dijital Eğitim” üzerine ise dünyadaki üçüncü UNESCO kürsüsü olma özelliğine sahip UNESCO Eğitimde Kalite ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü kurum içinde yapılan hizmet içi eğitim çalışmalarının yanı sıra kurum dışında da katıldığı uluslararası organizasyonlarla adını duyurmayı sürdürüyor. UNESCO tarafından bu yıl yayımlanan Future of Education raporuna görüş ve önerileri ile katkıda bulunan UNESCO Eğitimde Kalite ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü, 2021 International Literacy Day kapsamında organize edilen UNESCO kürsüleri toplantısında da Trakya Üniversitesini başarıyla temsil etti. Kaliteli eğitim, dijital dönüşüm, teknoloji ve kurumsal aidiyet konuları üzerine eğitim ve araştırma odaklı uluslararası yeni bir platform oluşturmak, ulusal ve uluslararası kurumlar arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla hareket eden kürsü, Global Summit for the Gender Related UNESCO Chairs and Networks etkinliğine de Trakya Üniversitesi adına katılım gösterdi.

Trakya Üniversitesinin kaliteli eğitim vizyonuna katkıda bulunuyor

Türkiye’nin 15. UNESCO Kürsüsü olan ve bu kapsamda Trakya Üniversitesini tüm dünyaya tanıtmaya ve ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmeye devam eden kürsü, hizmet içi eğitimlerle kalite ve dijital dönüşüm alanına da önemli katkılar sunuyor. Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Akreditasyon Komisyonunun organizasyonu ile hizmet içi eğitim serileri başlatan UNESCO Eğitimde Kalite ve Dijital Dönüşüm Kürsüsü eğitimde kalite, yeni nesil öğrenciler ile öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçları, 21. yüzyıl beceri ve yeterlilikleri ile kalite odaklı yenilikçi öğretim tasarımı konularında eğitimler veriyor.

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