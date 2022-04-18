Uluslararası karma sergi çevrimiçi gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde “Pandemik İlhamlar II” sanal karma sergisi adı altında uluslararası çevrimiçi bir sergiye imza attı.

2012 yılından bu yana kutlanan ve aynı zamanda ünlü ressam Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan Dünya Sanat Günü vesilesiyle düzenlenen sergiye 19 ülkeden 175 sanatçı katkı sağladı. Sanatçıların pandemi döneminin verdiği ilhamla meydana getirdikleri fotoğraf, resim, heykel, seramik ve benzeri eserlerden oluşan karma sergi, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanal galerisinde sanatseverle ile buluştu.

Sergi ile ilgili açıklamada bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, “2020 yılında başlayan pandemi, hepimizin ruhunda farklı bir yansıma buldu. Geçen sene olduğu gibi bu yansımayı sanatla bütünleştirip bir sergi oluşturmak istedik. Birbirinden değerli sanatçıların eserlerinden oluşan bu sergiyi Dünya Sanat Günü’nde sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz” dedi.