Ulaşım araçlarına korona virüs denetimi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERDİĞİ “COVİD- 19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETİMLER” KONULU GENELGE KAPSAMINDA EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, EDİRNE BELEDİYESİ TRAFİK ZABITA EKİPLERİ VE EDİRNE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI İL GENELİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği “Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” konulu genelge kapsamında Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Trafik Zabıta ekipleri ve Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası il genelinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlere Edirne Vali Vekili Ali Uysal, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da eşlik etti. Ticari taksiler, toplu ulaşım araçları, camiler, lokantalar, restoran, kafe, kahvehaneler gibi birçok toplu yaşam alanı ekipler tarafından denetlendi, esnafın ve vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Ayrıca Edirne Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, ruhsat denetimi de gerçekleştirdi.
Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirneli esnafın ve vatandaşların genel anlamda tedbirlere uyduklarını belirterek, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür etti.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:12
|Öğle
|13:13
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25