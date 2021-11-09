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Ukrayna’da “Güney Rüzgarları" sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Ukrayna Kiev Ulusal Güzel Sanatlar ve Mimarlık Akademisi işbirliğiyle “Güney Rüzgarları/ Southerly Wings“ adlı sergi açıldı.

EDİRNE 09.11.2021, 15:45
Ukrayna’da “Güney Rüzgarları" sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Ukrayna Kiev Ulusal Güzel Sanatlar ve Mimarlık Akademisi işbirliğiyle “Güney Rüzgarları/ Southerly Wings“ adlı sergi açıldı.

Akademi Sanat Galerisi’nde gerçekleşen sergi açılışına Kiev Ulusal Güzel Sanatlar ve Mimarlık Akademisi Rektörü Prof. Tsugorka O. P., Rektör Yardımcısı Yalansky A. V., Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, akademisyenler ve sanatseverler katıldı. Açılışta konuşan Rektör Prof. Tsugorka O. P., sergiyi Türkiye’den Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirmekten ve Türk sanatçıları, akademisyen ve öğrencileri üniversitelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek birincisi gerçekleşen serginin gelecek yıllarda devam edeceğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün konuşmasında, her iki üniversite arasında karşılıklı yapılacak sergilere çok önem verdiğini belirterek, hocaların ve öğrencilerin etkileşime girip paylaşımlar yapmaları, sanat eğitiminin farklı ülke ve okullardaki benzerliklerini ve farklılıklarını yerinde görmelerinin önemini vurguladı. Prof. Melihat Tüzün, “Rektör Prof. Tsugorka’ya bu iş birliğine sıcak bakıp galerilerinde bizlere yer verdiği için çok teşekkür ederim. Ayrıca her iki üniversite arasında köprü kuran Pinelo Galeri sahibi Cem Üstüner’e teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Rektör Yardımcısı Yalansky A. V. konuşmasında, sergideki eserleri çok iyi ve yetkin bulduğunu ifade ederek Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

90 Eser sergilendi

Akademisyen ve öğrencilerin değişik teknik ve boyutlarda yaptıkları resimlerden oluşan uluslararası karma sergide, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden 74, Kiev Ulusal Güzel Sanatlar ve Mimarlık Akademisi’nden ise 16 olmak üzere toplamda 90 eser yer aldı. Serginin ikinci gününde Kiev Ulusal Güzel Sanatlar ve Mimarlık Akademisi öğretim üyeleri Belyansky O., Kuprienko E. ve Pohorilyi A.’dan oluşan üç kişilik jüri tarafından sergide ilk üçe girenler belirlendi. Jüri sonuçlarına göre Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey birinci, yüksek lisans öğrencisi Duygu Erbaş ikinci, Kiev Ulusal Güzel Sanatlar ve Mimarlık Akademisinden Lazarenko Margarita ise üçüncü oldu.

Kiev Büyükelçisi Güldere sergiyi gezdi

Türkiye Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve eşi Seda Güldere serginin ikinci gününde bir ziyaret gerçekleştirdi. Büyükelçi ve eşine eşlik eden Dekan Prof. Melihat Tüzün sergi ve eserler hakkında bilgiler verdi. Büyükelçi Güldere, Türk sanatçıları ve eserlerini Kiev’de görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Dekan Prof. Melihat Tüzün de kendi yaptığı Edirne gravürünü Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere’ye takdim etti.

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